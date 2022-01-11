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  • Ex de Britney Spears sai da prisão e causa pânico ao espionar casa da mãe da cantora
Babado forte!

Ex de Britney Spears sai da prisão e causa pânico ao espionar casa da mãe da cantora

Segundo informações do jornal "Page Six", o homem foi preso em dezembro de 2021 após violar uma ordem de proteção e perseguir uma mulher não identificada.
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Janeiro de 2022 às 11:42

Britney Spears e o ex-marido Jason Alexander: casados por 55 horas em 2004
Britney Spears e o ex-marido Jason Alexander: casados por 55 minutos em 2022 Crédito: Reprodução
Jason Akexander, ex-marido de Britney Spears, causou medo após tirar fotos na frente de uma das propriedades da mãe da cantora. Segundo informações do jornal "Page Six", o homem foi preso em dezembro de 2021 após violar uma ordem de proteção e perseguir uma mulher não identificada.
As fotos foram tiradas na propriedade Serenity, de Lynne Spears, em Kentwood, Louisiana, na noite do domingo, dia 9, e publicadas em um perfil privado no Instagram. Ao saberem da notícia, os familiares de Britney teriam ficado apavorados.
"Eles acham que é incrivelmente inapropriado e completamente estranho. Já é ruim o suficiente que a família tenha que lidar com os fãs se aproximando demais, e eles gostariam de pensar que podem esperar mais de Jason, que afirma ainda ter tanto amor e respeito por Britney", disse uma fonte próxima a família.
Ainda segundo o jornal, Jason indicou que pretende visitar outras propriedades da família, como a casa onde Britney cresceu - que foi vendida por Jamie Spears por 275 mil reais em 2021.
Em uma das publicações, ele diz que consegue ver luzes acessas na casa de mãe de Britney: "Parece que há algumas pessoas lá agora. A mãe está lá, de qualquer maneira", falou o rapaz em post, que ficou casado com a estrela por 55 horas, em 2004.
Em outro post, diz que o pai da cantora está "se escondendo atrás dos portões".
Ex de Britney Spears, Jason Alexander, postou cliques no portão da casa da mãe da cantora, Lynne
Ex de Britney Spears, Jason Alexander, postou cliques no portão da casa da mãe da cantora, Lynne Crédito: Reprodução/ Instagram

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