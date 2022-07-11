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Decisão em conjunto

Ana Furtado anuncia saída da Globo após 26 anos de casa

A apresentadora anunciou a sua saída da emissora nesta segunda-feira (11) após 26 anos de casa. Ela, que recentemente participou do quadro 'Dança dos Famosos', do Domingão com Huck, fez um longo texto publicado em seu perfil no Instagram comunicando a decisão
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Julho de 2022 às 20:00

Ana Furtado
Ana Furtado anunciou a sua saída da TV Globo Crédito: Reprodução @Anafurtado
Ana Furtado, 48, não é mais funcionária da Globo. A apresentadora anunciou a sua saída da emissora nesta segunda-feira (11) após 26 anos de casa. Ela, que recentemente participou do quadro 'Dança dos Famosos', do Domingão com Huck, fez um longo texto publicado em seu perfil no Instagram comunicando a decisão. Ana garantiu que foi uma resolução tomada em conjunto e chamou de "parceria feliz" a sua relação com a casa.
"'Que a vida continue me surpreendendo sempre. E que venha o início do resto da minha história'. Há uma semana escrevi isso já ciente de que, de fato, chegou um lindo momento de recomeço pra mim. Depois de 26 anos de uma parceria muito feliz, cheia de aprendizado, respeito e sucesso, me despeço da Globo. Há tempos penso em partir para novos sonhos, e no começo desse ano, senti que era a hora de dar esse passo", começa a ex-apresentadora do É de Casa.
A mulher do diretor Boninho explicou que estava mesmo sem função na casa desde o anúncio da mudança de apresentadores da atração semanal, aos sábados. Mas, que deixar a Globo, era um pensamento antigo. Só esperou a chegada dos novos apresentadores para comunicar oficialmente o fim de um ciclo.
"Conversei com essa empresa que tanto me deu, que me ouviu, respeitou meu desejo e, com muito carinho, me pediu para fazer a passagem de bastão para o novo time do É de Casa, um projeto que ajudei a construir e que agora ganhou novos ares. O que fiz com muito amor. Ganhei ainda um presente lindo: o convite do Domingão, que me deu um final quase poético: comecei nessa emissora dançando, na abertura da novela Explode Coração em 1995, e terminei assim, dançando e feliz, na final do Dança dos Famosos. Mais eu, impossível!", reconhece Ana Furtado.
"Escolhi passar por tudo isso e fechar esse ciclo para me despedir. Saio com a certeza de que sempre me doei por inteiro, com dedicação e alegria em tudo que fiz aqui, seja como atriz ou apresentadora. Agradeço demais essa empresa que tanto me deu e que não apenas respeitou esse desejo, mas se mostrou de portas abertas para futuros projetos. Chegou a hora de seguir. De colocar novos sonhos em prática. Sigo feliz... Nos vemos em breve", finaliza ela.

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