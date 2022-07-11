Gretchen revela que não vai deixar herança para os sete filhos

Gretchen não detalhou o valor da fortuna estimada. Crédito: Reprodução Twitter/@GretchenCantora

Gretchen, 63, fez uma revelação que surpreendeu seus fãs. Ela contou que já reuniu os sete filhos e avisou que não pretende deixar nenhum tostão como herança. Casada desde setembro de 2020 com o saxofonista Esdras de Souza, o 18º marido, a cantora avisou que pretende gastar tudo antes de morrer. Ela não detalhou o valor da fortuna estimada.

"Eu sou de gastar e não guardo nado. Às vezes, reúno eles [os filhos] e falo: 'Tratem de trabalhar, porque não vou deixar nada para ninguém. Antes de morrer, gasto tudo'", garante uma das musas dos anos 80.

A cantora também assumiu em entrevista ao apresentador Maurício Meirelles, da Rede TV!, que apesar dos haters, ela agradece a internet sobre a mudança de percepção do público em relação a seu trabalho. Gretchen acredita que, hoje, é vista com mais respeito como mulher, mãe e profissional da música.