Gretchen revela que não vai deixar herança para os sete filhos

Gretchen, 63, fez uma revelação que surpreendeu seus fãs. Ela contou que já reuniu os sete filhos e avisou que não pretende deixar nenhum tostão como herança. Casada desde setembro de 2020 com o saxofonista Esdras de Souza, o 18º marido, a cantora avisou que pretende gastar tudo antes de morrer. Ela não detalhou o valor da fortuna estimada.
"Eu sou de gastar e não guardo nado. Às vezes, reúno eles [os filhos] e falo: 'Tratem de trabalhar, porque não vou deixar nada para ninguém. Antes de morrer, gasto tudo'", garante uma das musas dos anos 80.
A cantora também assumiu em entrevista ao apresentador Maurício Meirelles, da Rede TV!, que apesar dos haters, ela agradece a internet sobre a mudança de percepção do público em relação a seu trabalho. Gretchen acredita que, hoje, é vista com mais respeito como mulher, mãe e profissional da música.
"Antigamente os programas de televisão não tinham esse tempo todo que estamos tendo, eram dez minutos de entrevista, musical e, pronto, vai embora. Então, eu era conhecida como a mulher que 'casa várias vezes', que 'não para com marido nenhum' e que 'rebola'. Agora é diferente", explica ela.