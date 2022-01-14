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Babado!

Aline Campos rebate críticas por ter procurado manicure com Covid após se contaminar

Atriz pede desculpas se 'ofendeu alguém' e diz que estava fazendo uma brincadeira
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 15:04

Aline Campos causou polêmica com manicure
Aline Campos causou polêmica com manicure Crédito: Reprodução/Instagram @soualinecampos
Após ser muito criticada nas redes sociais por estar com Covid e procurar uma manicure que também estivesse contaminada pelo vírus, Aline Campos pediu desculpas "se ofendeu alguém" com a sua atitude e afirmou que fez uma brincadeira.
"Mas sinceramente, mesmo que não fosse (brincadeira), não acho que seja motivo para isso tudo que está acontecendo. Se ofendeu alguém, eu peço desculpas de todo coração", afirmou ela em vídeos no Stories do Instagram.

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"Eu falei o seguinte: 'Podia ter uma manicure também com Covid, sem sintoma, para vir aqui fazer nossa unha porque ia ser o combo perfeito'. A manicure que está entediada também, querendo ganhar o dinheirinho dela, vir aqui na nossa casa... Depois eu pensei 'vou apagar porque o povo adora interpretar do jeito que quer'. Aí apaguei e esqueci da vida... Algum jornalista postou isso como se eu estivesse brincando com o vírus", completou ela.

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