Além de podcast, Giulia Costa segue passos do pai e está dirigindo série

Giulia Costa está seguindo os passos do pai, o ator Marcos Paulo, que morreu em 2012. Filha também de Flávia Alessandra, ela apresenta um podcast com a mãe e está dirigindo a série 'Pescadora de Experiências'.

Giulia estreou na TV aos 15 anos. Ela fez Malhação e, desde então, se divide em diferentes frentes artísticas: criar conteúdo para redes sociais, apresenta o podcast 'Pé no Sofá' com Flávia Alessandra e está dirigindo sua primeira série para o Youtube. "Quero ampliar minha atuação na direção ao longo de 2026", disse Giulia ao jornal O Globo.

Ela já foi alvo nas redes sociais por críticas ao seu corpo. "Comecei a ter crises de ansiedade, preocupação excessiva com a opinião alheia, de nunca achar que basto e sou suficiente. Fiquei sem qualquer segurança nesse lugar. É sobre resistir nos dias difíceis. Estou muito melhor do que anos atrás, mas ainda tenho dias desafiadores."

Giulia tem dificuldade para falar sobre o alcoolismo que acometeu o pai. "Sentia uma culpa muito grande, como se não tivesse o 'direito' de falar sobre isso. Ainda é um assunto que não é claro para mim, como me afetou, o que aprendi. Era muito nova quando ele morreu, tinha 12 anos, não compreendia muita coisa na época. Fui entender depois", revelou.

