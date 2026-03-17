Astrologia

Banhos para melhorar o bem-estar: 4 opções para renovar corpo e mente

Veja como algumas plantas podem trazer equilíbrio, relaxamento e sensação de renovação para o seu dia

Publicado em 17 de março de 2026 às 14:56

Além de aliviar tensões, os banhos de ervas também purificam energias Crédito: Imagem: Julija Ogrodowski | Shutterstock

Em meio à correria do dia a dia, pequenas pausas para cuidar de si podem fazer uma enorme diferença. Nesse contexto, uma das práticas mais antigas e poderosas para restaurar o equilíbrio físico, emocional e energético são os banhos de ervas.

Presentes em diversas tradições espirituais e terapêuticas, esses banhos ajudam a aliviar tensões, limpar energias acumuladas e trazer uma sensação profunda de renovação. Mais do que um ritual místico, eles também atuam no bem-estar emocional, pois o contato com as ervas e seus aromas favorece o relaxamento, acalma a mente e promove conexão com o presente.

A seguir, conheça alguns banhos simples que podem ajudar a melhorar seu bem-estar!

1. Banho de camomila para relaxar e acalmar a mente

A camomila é conhecida por seu efeito calmante, sendo muito utilizada para reduzir a ansiedade e promover tranquilidade . Ferva cerca de 1 litro de água e adicione um punhado de flores de camomila (ou dois sachês de chá). Desligue o fogo, tampe e deixe descansar por alguns minutos. Depois do seu banho habitual, despeje a infusão do pescoço para baixo, mentalizando paz, equilíbrio e serenidade entrando na sua vida. Esse banho é especialmente indicado após dias cansativos ou momentos de estresse.

2. Banho de alecrim para renovar as energias

O alecrim é uma das ervas mais usadas quando o objetivo é revitalizar o corpo e trazer disposição. Ferva 1 litro de água e acrescente um punhado de alecrim fresco ou seco. Após alguns minutos de infusão, coe e espere amornar. Após o banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo e imagine sua energia sendo renovada, como se um novo ânimo estivesse surgindo dentro de você. Esse banho é ótimo para quando você se sente cansado, desmotivado ou com a energia baixa .

O banho de lavanda acalma pensamentos, equilibra emoções e traz relaxamento profundo, perfeito para aliviar ansiedade e preparar para o sono Crédito: Imagem: pilipphoto | Shutterstock

3. Banho de lavanda para equilibrar emoções

A lavanda é associada ao relaxamento, ao equilíbrio emocional e ao alívio da tensão mental. Ferva 1 litro de água e adicione flores de lavanda ou algumas gotas de óleo essencial. Deixe a mistura descansar por alguns minutos. Após o banho normal, despeje a infusão lentamente pelo corpo, respirando profundamente e permitindo que o aroma ajude a acalmar pensamentos e emoções. É um banho ideal para momentos de ansiedade ou antes de dormir.

4. Banho de manjericão para trazer leveza

O manjericão é conhecido por suas propriedades de limpeza energética e por ajudar a afastar o cansaço emocional. Ferva 1 litro de água com algumas folhas de manjericão. Depois de alguns minutos, desligue o fogo, coe e aguarde até ficar morno. Após o banho normal, despeje a mistura do pescoço para baixo, imaginando que toda energia pesada está sendo levada embora. Esse banho ajuda a trazer sensação de leveza e clareza mental.

Por Viviane Pettersen

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Jornalista e astróloga. No estudo do céu, encontrou caminhos para compreender questões profundas e hoje divide essas descobertas — em constante construção — por meio de diferentes conteúdos.