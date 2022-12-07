Affair de Pétala Barreiros culpa a ex-Fazenda por sua prisão, diz colunista

Pétala Barreiros saiu de A Fazenda 14 Crédito: Record TV

Dias intensos na vida de Pétala Barreiros. Após desistir do reality show “A Fazenda 14” (Record TV), a influenciadora procurou por seu namorado Bernardo Coutinho, mas acabou tendo uma surpresa nada agradável. Ele está preso desde o dia 23 de novembro, no Rio de Janeiro, por envolvimento com comercio ilegal de cigarros. A informação é da colunista Fábia Oliveira.

Segundo a jornalista, “Bê”, como é chamado por Pétala, alegou que foi preso por conta da exposição da influenciadora no reality rural. Surpresa com a notícia, a ex peoa perguntou se poderia visitar seu affair na prisão, porém levou um “não” como resposta.

Ainda de acordo com a colunista, Bernardo era casado quando começou a se relacionar com a irmã de Yanka Barreiros. Pétala, segundo Fábia, tinha conhecimento do casamento de “Bê” e chegou inclusive a fazer diversas declarações para ele durante o programa. A jornalista ainda afirma que Coutinho agora está solteiro, uma vez que sua mulher descobriu a traição na TV aberta e decidiu se separar.