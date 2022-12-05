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Reality Show

'A Fazenda 14': Pétala Barreiros sai do reality show após pedido da família

Irmã da influenciadora, Yanka Barreiros, confirmou e celebrou a saída da peoa do programa
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 20:19

Pétala Barreiros saiu de A Fazenda 14
Pétala Barreiros saiu de A Fazenda 14 Crédito: Record TV
Pétala Barreiros saiu de A Fazenda 14 nesta segunda-feira, 5. A irmã da influenciadora, Yanka Barreiros, confirmou a informação com uma publicação nas redes sociais.
Ela disse que a família de Pétala entrou com uma liminar pedindo pela saída da peoa do reality show da Record TV. O anúncio veio apenas um dia depois de Deolane Bezerra, aliada da influenciadora, desistir do programa.
"É com muita felicidade e euforia que eu estou postando aqui para vocês: a Pétala saiu de A Fazenda, graças a Deus! Eu não estou acreditando ainda. A gente entrou com a liminar, deu certo Ligaram e falaram que ela está a caminho de casa. É oficial!", contou Yanka nos Stories do Instagram.
Com vídeo nos Stories do Instagram, Deolane também comemorou: "Vem, meu amor! Vem para o mundão. Vem, amiga, que é Copa!".
Na sede, os peões ficaram surpresos com a notícia. Moranguinho acreditou que a saída de Pétala estava relacionada com a hospitalização de Solange Bezerra, mãe de Deolane, que fez com que a advogada desistisse do programa.

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