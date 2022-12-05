'A Fazenda 14': Pétala Barreiros sai do reality show após pedido da família

Pétala Barreiros saiu de A Fazenda 14 Crédito: Record TV

Pétala Barreiros saiu de A Fazenda 14 nesta segunda-feira, 5. A irmã da influenciadora, Yanka Barreiros, confirmou a informação com uma publicação nas redes sociais.

Ela disse que a família de Pétala entrou com uma liminar pedindo pela saída da peoa do reality show da Record TV. O anúncio veio apenas um dia depois de Deolane Bezerra, aliada da influenciadora, desistir do programa.

"É com muita felicidade e euforia que eu estou postando aqui para vocês: a Pétala saiu de A Fazenda, graças a Deus! Eu não estou acreditando ainda. A gente entrou com a liminar, deu certo Ligaram e falaram que ela está a caminho de casa. É oficial!", contou Yanka nos Stories do Instagram.

A irmã da Pétala anunciando que a Pétala desistiu do programa. #AFazenda pic.twitter.com/bf4LwxahIH — Central Reality (@centralreality) December 5, 2022

Com vídeo nos Stories do Instagram, Deolane também comemorou: "Vem, meu amor! Vem para o mundão. Vem, amiga, que é Copa!".