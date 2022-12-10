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Adriano Imperador nega que tenha se separado de Micaela: 'Coisa de casal'

Ex-jogador fez uma publicação nas redes sociais comemorando um mês de casado, confirmando que a relação está firme e forte
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 10 de Dezembro de 2022 às 12:45

Adriano Imperador nega que tenha se separado de Micaela: 'Brigar é coisa de casal'
Adriano Imperador nega que tenha se separado de Micaela: 'Brigar é coisa de casal' Crédito: Reprodução/Instagram
Depois de Micaela Mesquita ter anunciado a seperação, Adriano Imperador foi às redes sociais comemorar um mês de casado e contar outra história. Segundo o ex-jogador, o casamento segue firme e forte.
"Gente, ainda estamos casados. Hoje faz um mês. Brigar é coisa de casal, isso é normal", escreveu Imperador, numa foto em que aparece com a esposa.
Vale lembrar que Micaela e Adriano tinham até parado de se seguir nas redes sociais. No último domingo (4), cabeleireira fez uma publicação na praia e disse que não iria “deitar para o sofrimento”. “Está doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento , vamos viver", escreveu ela na legenda.
O imperador e a cabeleireira assinaram os papéis do casamento civil no dia 9 de novembro. Segundo o jornal Extra, tudo acabou após o ex-jogador ir à Vila Cruzeiro, na Penha, Zona Norte do Rio de Janeiro, assistir ao jogo do Brasil contra a Suíça, no último dia 28, sem dar satisfações à esposa e só voltou para casa dois dias depois.

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