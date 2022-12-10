Adriano Imperador nega que tenha se separado de Micaela: 'Coisa de casal'

Adriano Imperador nega que tenha se separado de Micaela: 'Brigar é coisa de casal' Crédito: Reprodução/Instagram

Depois de Micaela Mesquita ter anunciado a seperação, Adriano Imperador foi às redes sociais comemorar um mês de casado e contar outra história. Segundo o ex-jogador, o casamento segue firme e forte.

"Gente, ainda estamos casados. Hoje faz um mês. Brigar é coisa de casal, isso é normal", escreveu Imperador, numa foto em que aparece com a esposa.

Vale lembrar que Micaela e Adriano tinham até parado de se seguir nas redes sociais. No último domingo (4), cabeleireira fez uma publicação na praia e disse que não iria “deitar para o sofrimento”. “Está doendo por dentro, mas eu não irei deitar para o sofrimento , vamos viver", escreveu ela na legenda.