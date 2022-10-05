Adriana Birolli é processada por suposta dívida de R$ 29; entenda

Adriana Birolli está sendo processada na justiça por conta de um aluguel em uma de suas propriedades Crédito: Reprodução/Instagram @adrianabirolli

Famosa por seu papel na novela "Fina Estampa", onde interpretou Patrícia, Adriana Birolli está passando por maus bocados. Segundo o colunista Ancelmo Gois, de "O Globo", a atriz está envolvida em um processo na Justiça por conta de R$ 29.

Uma massoterapeuta acusa a ex-global de não devolver o valor total do cancelamento do aluguel de diárias de uma propriedade em Itanhangá, no Rio de Janeiro, da qual Adriana é dona.

A reserva foi cancelada em agosto de 2020, por conta da pandemia da Covid-19 e a ação corre na 2ª Vara Cível da Comarca de Maricá, onde reside a suposta vítima.

No processo, a locatária afirma que pagou a Birolli R$ 194 por duas diárias, mas recebeu apenas R$ 165 de volta. Por isso, exige R$ 29 com juros e correção monetária.

Ainda segundo o colunista, além da atriz, a massoterapeuta também acionou judicialmente a empresa online de aluguel temporário que intermediou a negociação e uma outra hospedagem na cidade de Itanhangá. A consumidora pede uma indenização de R$ 9 mil, a ser dividida entre os três réus.

Em sua defesa, Adriana diz ter devolvido tudo o que recebeu da plataforma, pede que os pedidos sejam invalidados e diz que, diferentemente do que aponta o processo, ela anexou o cancelamento da hospedagem antes do check-in. Essa história ainda vai render muitos capítulos.