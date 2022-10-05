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Adriana Birolli é processada por suposta dívida de R$ 29; entenda

Massoterapeuta acusa a atriz de não devolver o valor total do cancelamento do aluguel de diárias de uma propriedade em Itanhangá, no Rio, da qual Adriana é dona.
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 05 de Outubro de 2022 às 13:53

Adriana Birolli está sendo processada na justiça por conta de um aluguel em uma de suas propriedades
Adriana Birolli está sendo processada na justiça por conta de um aluguel em uma de suas propriedades Crédito: Reprodução/Instagram @adrianabirolli
Famosa por seu papel na novela "Fina Estampa", onde interpretou Patrícia, Adriana Birolli está passando por maus bocados. Segundo o colunista Ancelmo Gois, de "O Globo", a atriz está envolvida em um processo na Justiça por conta de R$ 29.
Uma massoterapeuta acusa a ex-global de não devolver o valor total do cancelamento do aluguel de diárias de uma propriedade em Itanhangá, no Rio de Janeiro, da qual Adriana é dona.
A reserva foi cancelada em agosto de 2020, por conta da pandemia da Covid-19 e a ação corre na 2ª Vara Cível da Comarca de Maricá, onde reside a suposta vítima.
No processo, a locatária afirma que pagou a Birolli R$ 194 por duas diárias, mas recebeu apenas R$ 165 de volta. Por isso, exige R$ 29 com juros e correção monetária. 
Ainda segundo o colunista, além da atriz, a massoterapeuta também acionou judicialmente a empresa online de aluguel temporário que intermediou a negociação e uma outra hospedagem na cidade de Itanhangá. A consumidora pede uma indenização de R$ 9 mil, a ser dividida entre os três réus.
Em sua defesa, Adriana diz ter devolvido tudo o que recebeu da plataforma, pede que os pedidos sejam invalidados e diz que, diferentemente do que aponta o processo, ela anexou o cancelamento da hospedagem antes do check-in. Essa história ainda vai render muitos capítulos.
Em tempo: o último trabalho de Adriana na Globo foi em "Totalmente Demais" (2015). Na Record TV, esteve em "Belaventura" (2017), "Jesus" (2018) e "Jezabel" (2019).

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