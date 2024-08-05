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Adele interrompe show para assistir final olímpica de atletismo

Cantora britânica vibra com a vitória de Julien Alfred nos 100m feminino em Paris
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 08:15

Adele após receber o prêmio de Artista do Ano no Brit Awards, em fevereiro de 2022
Adele  Crédito: Reuters/Folhapress
As Olimpíadas 2024 tem chamado a atenção no mundo. Fãs dos esportes não perdem a oportunidade de acompanhar as modalidades. A cantora Adele, por exemplo, protagonizou um momento curioso durante um show em Munique, na Alemanha, neste sábado (3). Ela interrompeu a apresentação para acompanhar a final dos 100m rasos feminino nos Jogos Olímpicos de Paris.
Adele e o público assistiram aos telões do palco a decisão da prova vencida por Julien Alfred. A atleta conquistou a primeira medalha da história, da Ilha Santa Lúcia, no Caribe. As norte-americanas Sha'Carri Richardson e Melissa Jefferson ficaram com a prata e com o bronze, respectivamente e a cantora vibrou com o resultado. Julien interrompeu uma sequência de 16 anos de vitórias de jamaicanas na prova.
Os organizadores do evento anunciaram que o público estimado no local era de aproximadamente 80 mil pessoas. Em registros nas redes sociais, fãs mostraram que antes do início da apresentação, outras competições foram transmitidas.

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