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Globo adia Criança Esperança de agosto para outubro; entenda

Programa que ajuda projetos sociais teve sua data ajustada em dois meses pela emissora por causa de novo reality show e eleições
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 05 de Agosto de 2024 às 08:10

Xuxa, Mion, Angélica e Eliana no Criança Esperança de 2023: edição deste ano é adiada em dois meses
Xuxa, Mion, Angélica e Eliana no Criança Esperança de 2023: edição deste ano é adiada em dois meses Crédito: João Miguel Júnior/Globo
O Criança Esperança, programa beneficente com renda revertida para projetos ligados a crianças carentes, teve a edição deste ano adiada pela Globo. Tradicionalmente realizada em agosto, a atração só irá ao ar na primeira quinzena de outubro.
São dois os motivos para a mudança. O primeiro é a estreia do novo reality show da emissora, o Estrela da Casa, que será comandado por Ana Clara Lima a partir do próximo dia 13. A atração será exibida de domingo a domingo, o que ocupa os espaços da programação de horário nobre.
O Estrela da Casa vai ser uma mistura de BBB com o The Voice, que a Globo transmitia até o ano passado. O programa já é um sucesso comercial, com todos os patrocinadores fechados.
Outro motivo do adiamento são as eleições municipais. Para evitar qualquer tipo de propaganda para possíveis candidatos, o evento vai acontecer após o período eleitoral deste ano. Por fim, a Globo quis dar um espaço entre a realização do Festival LED, outro projeto para ajudar iniciativas beneficentes.
Na grande maioria de suas edições, o Criança Esperança acontece em agosto, salvo raras exceções. A última edição, em 2023, marcou a volta dos shows ao vivo e foi comanda por Marcos Mion, que deve continuar no comando em 2024.
O ponto alto dessa edição foi a participação inédita da então apresentadora do SBT, Eliana, e o retorno de Xuxa (última participação em 2014) e Angélica (última participação em 2019) ao evento. Elas se apresentaram juntas, unindo seus maiores sucessos.
Eliana assinou com a Globo em julho e estará na edição deste ano. A expectativa fica por uma participação de Renato Aragão, que ficou de fora da edição do ano passado.

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