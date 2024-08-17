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'A Fazenda 2024': quando começa, participantes e o que se sabe sobre o reality

Programa apresentado por Adriane Galisteu chega à sua 16ª edição este ano com a promessa de muitas polêmicas e desafios
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 17 de Agosto de 2024 às 10:03

Com a chegada do segundo semestre, os fãs de reality já esperam a estreia de A Fazenda. O programa da Record está em sua 16ª edição e promete muitas polêmicas e desafios para a disputa que vale R$ 1,5 milhão.

Quando começa A Fazenda?

O reality será, mais uma vez, comandado por Adriane Galisteu e estreia no dia 16 de setembro. As informações foram confirmadas pelo diretor de núcleo de reality shows da Record, Rodrigo Carelli, em sua conta no Twitter.

Quem estará no elenco?

Além de anunciar a data, o diretor avisou que daria pequenas dicas de quem seriam os participantes do reality, na mesma linha que Boninho, o diretor do BBB, usou nas últimas edições. A primeira dica foi dada na noite desta quinta-feira, 15. "Uma das futuras peoas da Fazenda 16 teve apenas um registro profissional na sua carteira de trabalho. E ela já teve um affair com um cantor amado pelo Brasil. Quem é ela?", questionou o diretor.
'A Fazenda 2024': quando começa, participantes e o que se sabe sobre o reality
Reality da Record será novamente comandado por Adriane Galisteu  Crédito: Reprodução/Playplus

Participantes cotados

Apesar do anúncio oficial só ser feito mais próximo da estreia, as especulações começaram já no primeiro semestre deste ano. Como de praxe, ex-BBBs da edição de 2024 estão cotados, como Lucas Buda (e a ex dele, Camila Moura), ambos estariam na lista do diretor Cariani. Até o vencedor deste ano, Davi, também estaria cotado.
Entre os nomes conhecidos do SBT, estariam os apresentadores Dudu Camargo, Cristina Rocha e Jackeline Petkovic, que apresentava o Bom Dia e Cia nos anos 1990. Até Silvia Abravanel, herdeira de Silvio Santos e ex-diretora do SBT foi um nome ventilado pela mídia. Entre os ex-globais, Reinaldo Gianechinni entrou na lista de especulações. Ele, além de negar, aproveitou para postar uma reflexão nas redes sociais: "Fico sempre curioso para saber como é que nasce um boato..."
Entre os cantores, Latino e Ximbinha também apareceram nas redes. Já o atleta Diego Hypólito e a ex-jogadora Formiga estariam entre os cotados do esporte.

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