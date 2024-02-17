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Vencedor de A Fazenda pede retratação da Globo após ser inocentado de acusação

Douglas Sampaio foi campeão da oitava temporada do reality da Record, e respondia por agressão contra duas ex-namoradas
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 17 de Fevereiro de 2024 às 14:28

Douglas Sampaio pede retratação da Globo após ser inocentado de acusação
Douglas Sampaio pede retratação da Globo após ser inocentado de acusação Crédito: Reprodução/Instagram/@douglassampaioficial
Vencedor da oitava temporada de A Fazenda, da Record, e ator de séries como "DNA do Crime", na Netflix, Douglas Sampaio pediu uma retratação na Justiça contra a Globo. Ele acusa a emissora de tratá-lo como condenado em duas acusações de agressão que sofreu.
Em 2018, as atrizes Rayanne Morais e Jeniffer Oliveira, ex-namoradas de Sampaio, o acusaram de agressão. Os dois casos foram investigados.
Tanto a Polícia Civil, quanto o Ministério Público do Rio, decidiram pela sua inocência alegando falta de provas para incriminá-lo. Jeniffer, inclusive, foi condenada a pagar indenização de R$ 10 mil a Douglas em 2019.
Na última sexta (17), Douglas Sampaio fez um vídeo no Instagram afirmando que entrou na Justiça contra a emissora, mas não pedindo alguma indenização financeira. Ele quer uma reparação por reportagens exibidas no período das acusações.
Na edição de 26 de junho de 2018, o telejornal vespertino hoje comandado por César Tralli exibiu matéria sobre a denúncia feita por Jeniffer Oliveira, que na época fazia a novela juvenil "Malhação: Vidas Brasileiras" (2018).
"Eu saí no Jornal Hoje como um agressor, como se tivesse dado pontapés em Jeniffer e feito tudo o que ela acusou, o que ficou provado que não aconteceu", reclama.
Douglas diz ter sido prejudicado na vida pessoal e na carreira. "Me afundei em drogas. Tentei me matar. É duro falar, mas é necessário para que se entenda até que ponto uma mentira pode prejudicar alguém", concluiu.
Sampaio relata ter recebido ameaças e passado um tempo sem sair de casa por medo. "Eu fui xingado, fui chamado de monstro... Aí a gente começa a se perder, perder a identidade, não sabia mais quem eu era. Tentei me matar algumas vezes... Eu me socava, eu me punia por algo que não fiz".
A Globo não comenta casos judiciais. A Folha de S.Paulo tentou contato com Rayanne Morais e Jennifer Oliveira, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem.

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