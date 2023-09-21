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Reality Show

'A Fazenda 2023': Yuri Meirelles é o primeiro Fazendeiro da edição

O modelo conquistou o primeiro chapéu do fazendeiro, numa prova inédita na estreia do programa que contou com apenas 5 participantes
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 21 de Setembro de 2023 às 11:13

A Fazenda 2023: Yuri Meirelles vence prova e é o primeiro Fazendeiro da edição
A Fazenda 2023: Yuri Meirelles vence prova e é o primeiro Fazendeiro da edição Crédito: Reprodução/@playplus
O reality A Fazenda da Record TV, inaugurou sua primeira prova do Fazendeiro da edição de 2023 na noite da quarta-feira, 20, tendo como vencedor o modelo Yuri Meirelles. Apenas cinco jogadores participaram da prova: Alessandra Cariúcha, Márcia Fu, Radamés Martins, Yuri Meirelles e WL Guimarães.
Henrique Martins estava na pré-seleção para a prova, realizada de forma inédita na estreia do programa, no entanto, perdeu a oportunidade em uma dinâmica de votos da sede com os peões. O jogador recebeu oito votos e teve sua participação impedida.
A disputa que envolvia boa mira no chute daria a vitória para quem fizesse maior quantidade de pontos chutando bolas no gol. Os chutes mais distantes e difíceis acumulavam mais pontos e o líder do placar levou, além do título de primeiro Fazendeiro, o prêmio de R$ 5 mil reais.
O placar final teve Yuri em primeiro lugar com 210 pontos, WL em segundo com 120 pontos e Cariúcha com 20 pontos. Márcia Fu e Radamés não conseguiram nenhuma pontuação.

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