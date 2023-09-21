'A Fazenda 2023': Yuri Meirelles é o primeiro Fazendeiro da edição

A Fazenda 2023: Yuri Meirelles vence prova e é o primeiro Fazendeiro da edição Crédito: Reprodução/@playplus

O reality A Fazenda da Record TV, inaugurou sua primeira prova do Fazendeiro da edição de 2023 na noite da quarta-feira, 20, tendo como vencedor o modelo Yuri Meirelles. Apenas cinco jogadores participaram da prova: Alessandra Cariúcha, Márcia Fu, Radamés Martins, Yuri Meirelles e WL Guimarães.

Yuri comemora com os peões e pega o chápeu do Fazendeiro ??#ProvaDoFazendeiro #AFazenda pic.twitter.com/NWKtfrOP0n — A Fazenda (@afazendarecord) September 21, 2023

Henrique Martins estava na pré-seleção para a prova, realizada de forma inédita na estreia do programa, no entanto, perdeu a oportunidade em uma dinâmica de votos da sede com os peões. O jogador recebeu oito votos e teve sua participação impedida.

A disputa que envolvia boa mira no chute daria a vitória para quem fizesse maior quantidade de pontos chutando bolas no gol. Os chutes mais distantes e difíceis acumulavam mais pontos e o líder do placar levou, além do título de primeiro Fazendeiro, o prêmio de R$ 5 mil reais.