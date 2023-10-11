'A Fazenda 2023': Shay está na Roça; Márcia Fu, Cariúcha e Yuri disputam vaga de Fazendeiro

Márcia Fu, Cariúcha e Yuri disputam vaga de Fazendeiro; Shay está na Roça Crédito: Reprodução/PlayPlus/Record TV

Na noite desta terça-feira, 10, o reality "A Fazenda" definiu mais um grupo de participantes para enfrentarem a Roça. Nesta semana a disputa será entre Cariúcha, Márcia Fu, Shay e Yuri. A formação se iniciou com o vencedor da Prova de Fogo, Lucas Souza, abrindo o Lampião do Poder e escolhendo o Poder Branco para si e entregando o Poder Laranja para Rachel Scherazade. O peão recebeu o poder da imunidade e pode presentear alguém com o mesmo benefício e escolheu Rachel novamente.

Com ambos imunes, Jaquelline, como Fazendeira da semana, deu início a formação e indicou Cariúcha para a roça. "Eu não concordo muitas vezes com o jogo dela", justificou Jaquelline. A indicada afirmou que já esperava. "Ela é muito amiga do Lucas que eu tenho muito confronto aqui dentro", disse Cariúcha.

Cariúcha, Márcia e Yuri participam da #ProvaDoFazendeiro 🔥 Quem vai conquistar o chapéu? #RoçaAFazenda pic.twitter.com/0EZla7lM6z — A Fazenda (@afazendarecord) October 11, 2023

Durante a votação dos peões, Márcia Fu foi a mais votada e puxou Shay para se juntar a ela na Roça.

Para animar a formação, o Poder Laranja dado a Sheherazade cancelou o 'Resta Um', que definiria quem ocuparia o quarto banco da roça. No lugar da tradicional dinâmica, Sheherazade pode indicar duas pessoas para serem votadas pelos demais participantes e disputar berlinda com Cariúcha, Márcia e Shay. Com 11 votos, Yuri Meirelles foi o cotado para a Roça ao competir com Kamila Simioni, também escolhida por Rachel.