5 brasileiros que podem conquistar medalha nas Paralimpíadas de Paris

As Paralimpíadas de Paris 2024 prometem ser um marco na história do esporte, celebrando a diversidade em um dos maiores eventos globais. A expectativa é grande, especialmente para o Brasil, que chega com um time de elite disposto a conquistar novos pódios e superar recordes.
Entre as grandes promessas do país, cinco atletas se destacam por suas trajetórias vitoriosas e pelo potencial de trazer o ouro para casa. Confira, a seguir, quem são eles!
1. Carol Santiago
Carol Santiago é uma nadadora excepcional que brilhou em Tóquio 2020 com três ouros e uma prata. Atual recordista mundial dos 50 m livre, ela conquistou 10 ouros nos últimos dois Mundiais de Natação Paralímpica, sendo uma forte candidata ao pódio em Paris .
2. Jovane Guissone
Jovane Guissone, medalhista de ouro em Londres 2012 e prata em Tóquio 2020, é o melhor brasileiro no ranking mundial de esgrima em cadeira de rodas. Com vitórias recentes no Campeonato das Américas e na Copa do Mundo de 2022, sua técnica apurada e sua determinação em cada combate fazem dele um forte candidato a mais uma medalha em Paris.
3. Jerusa Geber
Jerusa Geber é uma das grandes forças do atletismo paralímpico brasileiro. Especialista nas provas de velocidade para atletas com deficiência visual (classe T11), ela já conquistou diversas medalhas em mundiais e paralimpíadas, inclusive foi a primeira a fazer os 100 m abaixo dos 12s. Em Paris, ela buscará superar seus próprios limites e, com a parceria de seu guia, conquistar o tão sonhado ouro para o Brasil.
4. Alana Maldonado
Alana Maldonado fez história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro no judô paralímpico, feito alcançado em Tóquio 2020. Em Paris, ela é uma das grandes favoritas para manter sua posição no topo do pódio e reforçar sua posição como uma das melhores judocas do mundo.
5. Bruna Alexandre
Bruna Alexandre é a primeira brasileira a competir tanto em Jogos Paralímpicos quanto em Olímpicos. No tênis de mesa paralímpico, ela conquistou bronze nas competições individuais e em duplas na Rio 2016, e garantiu uma prata no individual e bronze por equipes em Tóquio 2020. Em Paris 2024, ela buscará finalmente alcançar o ouro paralímpico.