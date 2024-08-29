Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Paralimpíadas de Paris

5 brasileiros que podem conquistar medalha nas Paralimpíadas de Paris

Conheça alguns dos grandes atletas que podem subir ao pódio em 2024
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 29 de Agosto de 2024 às 10:11

Imagem Edicase Brasil
As Paralimpíadas de Paris prometem ser palco de grandes conquistas  Crédito: Imagem: noriox | Shutterstock
As Paralimpíadas de Paris 2024 prometem ser um marco na história do esporte, celebrando a diversidade em um dos maiores eventos globais. A expectativa é grande, especialmente para o Brasil, que chega com um time de elite disposto a conquistar novos pódios e superar recordes.
Entre as grandes promessas do país, cinco atletas se destacam por suas trajetórias vitoriosas e pelo potencial de trazer o ouro para casa. Confira, a seguir, quem são eles!

1. Carol Santiago

Carol Santiago é uma nadadora excepcional que brilhou em Tóquio 2020 com três ouros e uma prata. Atual recordista mundial dos 50 m livre, ela conquistou 10 ouros nos últimos dois Mundiais de Natação Paralímpica, sendo uma forte candidata ao pódio em Paris .
Imagem Edicase Brasil
Jovane Guissone é um dos atletas brasileiros mais promissores nas competições de esgrima Crédito: Imagem: Marco Ciccolella | Shutterstock

2. Jovane Guissone

Jovane Guissone, medalhista de ouro em Londres 2012 e prata em Tóquio 2020, é o melhor brasileiro no ranking mundial de esgrima em cadeira de rodas. Com vitórias recentes no Campeonato das Américas e na Copa do Mundo de 2022, sua técnica apurada e sua determinação em cada combate fazem dele um forte candidato a mais uma medalha em Paris.
Imagem Edicase Brasil
Jerusa Geber, do atletismo, já conquistou medalhas mundiais e paralímpicas Crédito: Imagem: Arif Karim | Shutterstock

3. Jerusa Geber

Jerusa Geber é uma das grandes forças do atletismo paralímpico brasileiro. Especialista nas provas de velocidade para atletas com deficiência visual (classe T11), ela já conquistou diversas medalhas em mundiais e paralimpíadas, inclusive foi a primeira a fazer os 100 m abaixo dos 12s. Em Paris, ela buscará superar seus próprios limites e, com a parceria de seu guia, conquistar o tão sonhado ouro para o Brasil.

4. Alana Maldonado

Alana Maldonado fez história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro no judô paralímpico, feito alcançado em Tóquio 2020. Em Paris, ela é uma das grandes favoritas para manter sua posição no topo do pódio e reforçar sua posição como uma das melhores judocas do mundo.

5. Bruna Alexandre

Bruna Alexandre é a primeira brasileira a competir tanto em Jogos Paralímpicos quanto em Olímpicos. No tênis de mesa paralímpico, ela conquistou bronze nas competições individuais e em duplas na Rio 2016, e garantiu uma prata no individual e bronze por equipes em Tóquio 2020. Em Paris 2024, ela buscará finalmente alcançar o ouro paralímpico.

Veja Também

Filme sobre rio Jucu e congo capixaba estreia na Barra do Jucu

Vitória terá shows gratuitos de Alceu Valença, Anderson Freire e João Neto e Frederico

Primeiro cinema móvel alimentado por energia solar chega ao Sul do ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Esportes Olimpíadas 2024 Paris 2024
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha
Imagem de destaque
O incrível roubo de mochila que tinha ovo Fabergé e outras joias de R$ 15 milhões em pub de Londres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados