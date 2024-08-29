5 brasileiros que podem conquistar medalha nas Paralimpíadas de Paris

As Paralimpíadas de Paris prometem ser palco de grandes conquistas Crédito: Imagem: noriox | Shutterstock

As Paralimpíadas de Paris 2024 prometem ser um marco na história do esporte, celebrando a diversidade em um dos maiores eventos globais. A expectativa é grande, especialmente para o Brasil, que chega com um time de elite disposto a conquistar novos pódios e superar recordes.

Entre as grandes promessas do país, cinco atletas se destacam por suas trajetórias vitoriosas e pelo potencial de trazer o ouro para casa. Confira, a seguir, quem são eles!

1. Carol Santiago

Carol Santiago é uma nadadora excepcional que brilhou em Tóquio 2020 com três ouros e uma prata. Atual recordista mundial dos 50 m livre, ela conquistou 10 ouros nos últimos dois Mundiais de Natação Paralímpica, sendo uma forte candidata ao pódio em Paris .

Jovane Guissone é um dos atletas brasileiros mais promissores nas competições de esgrima Crédito: Imagem: Marco Ciccolella | Shutterstock

2. Jovane Guissone

Jovane Guissone, medalhista de ouro em Londres 2012 e prata em Tóquio 2020, é o melhor brasileiro no ranking mundial de esgrima em cadeira de rodas. Com vitórias recentes no Campeonato das Américas e na Copa do Mundo de 2022, sua técnica apurada e sua determinação em cada combate fazem dele um forte candidato a mais uma medalha em Paris.

Jerusa Geber, do atletismo, já conquistou medalhas mundiais e paralímpicas Crédito: Imagem: Arif Karim | Shutterstock

3. Jerusa Geber

Jerusa Geber é uma das grandes forças do atletismo paralímpico brasileiro. Especialista nas provas de velocidade para atletas com deficiência visual (classe T11), ela já conquistou diversas medalhas em mundiais e paralimpíadas, inclusive foi a primeira a fazer os 100 m abaixo dos 12s. Em Paris, ela buscará superar seus próprios limites e, com a parceria de seu guia, conquistar o tão sonhado ouro para o Brasil.

4. Alana Maldonado

Alana Maldonado fez história ao se tornar a primeira brasileira a conquistar uma medalha de ouro no judô paralímpico, feito alcançado em Tóquio 2020. Em Paris, ela é uma das grandes favoritas para manter sua posição no topo do pódio e reforçar sua posição como uma das melhores judocas do mundo.

5. Bruna Alexandre