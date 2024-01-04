027 Perguntas: Tibery encara desafio de HZ sobre o ES e revela curiosidades pessoais

O produtor musical Tibery é um dos grandes destaques da cena musical do Espírito Santo. O capixaba, que está por trás de grandes hits como “Dai a Cesar o Que É de Cesar”, de Cesar MC, e “Poetas no Topo 3.3, Pt.1”, com Mc Cabelinho, L7NNON e MV Bill, soma mais de meio bilhão de streamings. Com tanto sucesso, HZ não poderia deixar de convidar o músico para o “027 Perguntas”.