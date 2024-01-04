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027 Perguntas: Tibery encara desafio de HZ sobre o ES e revela curiosidades pessoais

Produtor musical capixaba abriu o jogo sobre seus conhecimentos do nosso Estado; será que ele se deu bem? Assista ao vídeo para conferir
Felipe Khoury

Felipe Khoury

Publicado em 04 de Janeiro de 2024 às 09:00

Tibery encara o 027 Perguntas
Tibery encara o 027 Perguntas Crédito: Reprodução/TV Gazeta
O produtor musical Tibery é um dos grandes destaques da cena musical do Espírito Santo. O capixaba, que está por trás de grandes hits como “Dai a Cesar o Que É de Cesar”, de Cesar MC, e “Poetas no Topo 3.3, Pt.1”, com Mc Cabelinho, L7NNON e MV Bill, soma mais de meio bilhão de streamings. Com tanto sucesso, HZ não poderia deixar de convidar o músico para o “027 Perguntas”.
Entre curiosidades pessoais e desafios sobre o ES, Tibery botou para jogo todos os seus conhecimentos e revelou seus próximos passos para o futuro. Assista ao vídeo:

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