Turistas aprovam atrações culturais no réveillon do ES

Orla de Vila Velha fica tomada de gente para o Réveillon 2023, com direito a fogos de artifício Crédito: Divulgação | Prefeitura de Vila Velha

O réveillon no Espírito Santo foi ótimo, pelo menos para os turistas que passaram nas cidades de Vitória, Vila Velha, Guarapari, Anchieta e Conceição da Barra. Segundo pesquisa realizada Consulting Brasil e monitorado pelo Observatório do Turismo da Secretaria de Estado de Turismo (Setur-ES), os 1.005 visitantes entrevistados nestas cidades aprovaram o que vivenciaram.

Segundo a pesquisa, 53% dos entrevistados são homens. A maioria das pessoas que respondeu à pesquisa tem entre 31 a 40 anos (27,5%), seguido do público entre 18 a 25 anos (21,9%) e os de idade entre 26 a 30 anos (19,1%).

De acordo com a pesquisa, 70,3% do público em Anchieta disse que a programação cultural encontrada na cidade foi ótima e boa. Em Conceição da Barra, 86,2% avaliaram como ótimo e bom os eventos promovidos pelo município. Em Vitória, 74,7% consideraram ótima e boa a programação cultural.

Vale lembrar que Conceição da Barra teve shows de Carla Visi (ex-Cheiro de Amor) e Márcia Short, na Av. Atlântica, enquanto Vitória contou com apresentação gratuita de Olodum, na Praia de Camburi. Vila Velha teve apenas o show pirotécnico de 15 minutos.

DE ONDE VIERAM?

Dessa galera toda que esteve em nossas praias na virada do ano, a maioria era do Espírito Santo (45,5%), seguida por Minas Gerais (29,0%), Rio de Janeiro (9,3%), São Paulo (5,7%) e Bahia (2,4%). Dos estrangeiros que vieram ao Estado, recebemos turistas dos Estados Unidos, Canadá, Colômbia, México, Noruega e Suíça.

E essa turma, segundo a pesquisa, teve um gasto médio de R$ 350 diários, considerando os custos de hospedagem, alimentação, transporte, eventos, dentre outros itens. A maioria dos turistas (52,4%) chegou com a família e chegou ao estado de automóvel próprio (60,6%).

Quanto aos meios de hospedagem, 33,9% dos entrevistados ficaram em casas de parentes ou amigos; 21,5% em apartamentos ou casas alugadas; 14,1% em hotéis; 10,8% em casas ou apartamentos próprios e 8,9% em pousadas. A pesquisa completa pode ser conferida neste link.