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Turismo no ES

Penedo reúne aventuras e uma das mais belas paisagens do ES

A pedra fica perto da Beira-Mar, uma das avenidas mais movimentadas de Vitória. Para quem gosta de aventura, a subida dos 130 metros é feita por uma escalada com auxílio de cordas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 23 de Dezembro de 2021 às 08:00

Penedo significa rocha grande. No Espírito Santo, o monumento é natural de Vila Velha e patrimônio paisagístico de Vitória. Porque a vista da Capital é um espetáculo. "É um cartão-postal que a gente passa sempre vendo e agora tem a oportunidade de subir e contemplar a beleza da Baía", diz Carlos Rogério.
O Penedo fica perto da Beira-Mar, uma das avenidas mais movimentadas de Vitória. E para chegar do outro lado tem que ir de barco numa viagem que é bem rápida. O local tem um guardião que mora ali há 49 anos. "Sou de Colatina e vim para cá aos 18 anos. Fui tentar a vida na cidade grande e não consegui... Passando por aqui me encantei por esse local", conta Aguinaldo de Moura, que mora ali. 
A principal renda dele é fazer a travessia de barco para os turistas que vão conhecer o Penedo. 'É um lugar tão bonito, com uma energia tão especial que acabamos recebendo as pessoas", conta Aguinaldo.
Casa no Penedo, onde Agnaldo Moura vive há 45 anos
Casa no Penedo, onde Agnaldo Moura vive há 45 anos Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG
Para quem visita o ponto turístico, pode curtir a tranquilidade de frente para o mar e ainda presenciar uma das cenas mais icônicas do canal de Vitória, os navios passando. Mas tem que gostar de aventura, já que para subir é necessário enfrentar uma trilha de 10 minutos até chegar na base. Depois são 130 metros através de uma escalaminhada com auxílio de cordas. Mas todo esforço é válido. Do alto dá para ver a extensão toda da cidade. Uma cena linda, para não esquecer. 
Na descida, são 70 metros num rapel positivo, que é quando o nosso pé encosta o tempo todo na pedra. Nesse momento vale até fazer a pose para a foto e deixar registrado esse momento de conquista de uma das pedras guardiãs de Vitória. 
Penedo: local é famoso pelas descidas de rapel
Penedo: local é famoso pelas descidas de rapel Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG
*Com informações de Luana Esteves, do Em Movimento

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