Penedo reúne aventuras e uma das mais belas paisagens do ES

Penedo significa rocha grande. No Espírito Santo, o monumento é natural de Vila Velha e patrimônio paisagístico de Vitória. Porque a vista da Capital é um espetáculo. "É um cartão-postal que a gente passa sempre vendo e agora tem a oportunidade de subir e contemplar a beleza da Baía", diz Carlos Rogério.

O Penedo fica perto da Beira-Mar, uma das avenidas mais movimentadas de Vitória. E para chegar do outro lado tem que ir de barco numa viagem que é bem rápida. O local tem um guardião que mora ali há 49 anos. "Sou de Colatina e vim para cá aos 18 anos. Fui tentar a vida na cidade grande e não consegui... Passando por aqui me encantei por esse local", conta Aguinaldo de Moura, que mora ali.

A principal renda dele é fazer a travessia de barco para os turistas que vão conhecer o Penedo. 'É um lugar tão bonito, com uma energia tão especial que acabamos recebendo as pessoas", conta Aguinaldo.

Casa no Penedo, onde Agnaldo Moura vive há 45 anos Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG

Para quem visita o ponto turístico, pode curtir a tranquilidade de frente para o mar e ainda presenciar uma das cenas mais icônicas do canal de Vitória, os navios passando. Mas tem que gostar de aventura, já que para subir é necessário enfrentar uma trilha de 10 minutos até chegar na base. Depois são 130 metros através de uma escalaminhada com auxílio de cordas. Mas todo esforço é válido. Do alto dá para ver a extensão toda da cidade. Uma cena linda, para não esquecer.

Na descida, são 70 metros num rapel positivo, que é quando o nosso pé encosta o tempo todo na pedra. Nesse momento vale até fazer a pose para a foto e deixar registrado esse momento de conquista de uma das pedras guardiãs de Vitória.

Penedo: local é famoso pelas descidas de rapel Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG