Parque da Fonte Grande vai estender horário de visitação nas férias

Um dos pontos turísticos mais disputados de Vitória quando o assunto é ter uma vista de tirar o fôlego, o Parque da Fonte Grande terá horário especial de funcionamento durante as férias. Segundo a Prefeitura de Vitória, o espaço ficará aberto uma hora a mais por dia durante todo o mês de janeiro, ou seja, das 8h às 18h30, de terça-feira a domingo. Assim, os visitantes poderão contemplar o pôr do sol num de seus mirantes.
O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no coração do Maciço Central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por lei em área urbana do país. Em uma área equivalente a mais de 200 campos de futebol, o parque possui trilhas entre a Mata Atlântica e nascentes como Campinho, Mangueiras, Cazuza, Bambuzal, Ganda e D. Jandira.
Do parque, a 300 metros de altitude, os visitantes podem avistar toda a Baía de Vitória, o manguezal e pontos paisagísticos, históricos e culturais de Vitória e dos municípios vizinhos (Cariacica, Serra e Vila Velha). Para isso, o espaço conta com quatro mirantes, sendo três inaugurados neste ano: o Mochuara, o Sumaré e o Recanto da Floresta.
Bebedouros, banheiros, estacionamento e Centro de Educação Ambiental destacam-se na infraestrutura do parque para receber os visitantes durante as férias. Vale lembrar, que o parque fecha às segundas-feiras para manutenção.
*Com informações da PMV
- PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE
- Acesso Guarita Tião Sá (permitido para pedestres, carros e motos): Avenida Serafim Derenzi, s/n, Bairro Grande Vitória.
- Acesso Guarita Fradinhos (pedestres ou bicicletas): Rua João Ferreira de Souza, Fradinhos.T elefone: (27) 3381-3521 e 3382-6576.
- Horário especial de funcionamento: De 1º a 30 de janeiro, de terça a domingo, das 8 às 18h30. A Guarita Tião Sá abre às 7h para ciclistas.
- Fechado nas segundas-feiras para manutenção.