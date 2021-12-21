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Parque da Fonte Grande vai estender horário de visitação nas férias

Espaço ficará aberto até 18h30, de terça a domingo. Visitantes podem aproveitar para contemplar o pôr do sol em um dos quatro mirantes do local
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Dezembro de 2021 às 18:45

Parque da Fonte Grande: mirante Sumaré
Parque da Fonte Grande: mirante Sumaré Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Um dos pontos turísticos mais disputados de Vitória quando o assunto é ter uma vista de tirar o fôlego, o Parque da Fonte Grande terá horário especial de funcionamento durante as férias. Segundo a Prefeitura de Vitória, o espaço ficará aberto uma hora a mais por dia durante todo o mês de janeiro, ou seja, das 8h às 18h30, de terça-feira a domingo. Assim, os visitantes poderão contemplar o pôr do sol num de seus mirantes.
O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no coração do Maciço Central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por lei em área urbana do país. Em uma área equivalente a mais de 200 campos de futebol, o parque possui trilhas entre a Mata Atlântica e nascentes como Campinho, Mangueiras, Cazuza, Bambuzal, Ganda e D. Jandira.
Do parque, a 300 metros de altitude, os visitantes podem avistar toda a Baía de Vitória, o manguezal e pontos paisagísticos, históricos e culturais de Vitória e dos municípios vizinhos (Cariacica, Serra e Vila Velha). Para isso, o espaço conta com quatro mirantes, sendo três inaugurados neste ano: o Mochuara, o Sumaré e o Recanto da Floresta.
Parque da Fonte Grande: mirante Canto da Floresta
Parque da Fonte Grande: mirante Recanto da Floresta Crédito: Leonardo Silveira/PMV
Bebedouros, banheiros, estacionamento e Centro de Educação Ambiental destacam-se na infraestrutura do parque para receber os visitantes durante as férias. Vale lembrar, que o parque fecha às segundas-feiras para manutenção.
*Com informações da PMV
  • PARQUE ESTADUAL DA FONTE GRANDE
  • Acesso Guarita Tião Sá (permitido para pedestres, carros e motos): Avenida Serafim Derenzi, s/n, Bairro Grande Vitória.
  • Acesso Guarita Fradinhos (pedestres ou bicicletas): Rua João Ferreira de Souza, Fradinhos.T elefone: (27) 3381-3521 e 3382-6576.
  • Horário especial de funcionamento: De 1º a 30 de janeiro, de terça a domingo, das 8 às 18h30. A Guarita Tião Sá abre às 7h para ciclistas.
  • Fechado nas segundas-feiras para manutenção.

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