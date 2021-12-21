Parque da Fonte Grande vai estender horário de visitação nas férias

Parque da Fonte Grande: mirante Sumaré Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Um dos pontos turísticos mais disputados de Vitória quando o assunto é ter uma vista de tirar o fôlego, o Parque da Fonte Grande terá horário especial de funcionamento durante as férias. Segundo a Prefeitura de Vitória, o espaço ficará aberto uma hora a mais por dia durante todo o mês de janeiro, ou seja, das 8h às 18h30, de terça-feira a domingo. Assim, os visitantes poderão contemplar o pôr do sol num de seus mirantes.

O Parque Estadual da Fonte Grande está localizado no coração do Maciço Central de Vitória e é um dos maiores remanescentes de Mata Atlântica protegida por lei em área urbana do país. Em uma área equivalente a mais de 200 campos de futebol, o parque possui trilhas entre a Mata Atlântica e nascentes como Campinho, Mangueiras, Cazuza, Bambuzal, Ganda e D. Jandira.

Do parque, a 300 metros de altitude, os visitantes podem avistar toda a Baía de Vitória, o manguezal e pontos paisagísticos, históricos e culturais de Vitória e dos municípios vizinhos (Cariacica, Serra e Vila Velha). Para isso, o espaço conta com quatro mirantes, sendo três inaugurados neste ano: o Mochuara, o Sumaré e o Recanto da Floresta.

Parque da Fonte Grande: mirante Recanto da Floresta Crédito: Leonardo Silveira/PMV

Bebedouros, banheiros, estacionamento e Centro de Educação Ambiental destacam-se na infraestrutura do parque para receber os visitantes durante as férias. Vale lembrar, que o parque fecha às segundas-feiras para manutenção.

*Com informações da PMV