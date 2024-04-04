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Inglaterra

Pela 1ª vez, Buckingham abre sala da sacada para visitas; veja quanto custa

No passeio guiado de 45 minutos, o público poderá conhecer a Sala Central, que leva à famosa sacada do Palácio
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 04 de Abril de 2024 às 13:15

O rei Charles e a rainha Camilla da Grã-Bretanha, o príncipe George, Annabel Elliot, irmã da rainha Camilla, e Fiona Mary Petty-Fitzmaurice, marquesa de Lansdowne, na varanda do Palácio de Buckingham após a coroação
O rei Charles e a rainha Camilla da Grã-Bretanha, o príncipe George, Annabel Elliot, irmã da rainha Camilla, e Fiona Mary Petty-Fitzmaurice, marquesa de Lansdowne, na varanda do Palácio de Buckingham após a coroação Crédito: Reuters/Folhapress
O rei Charles 3º decidiu abrir, pela primeira vez, a ala leste do Palácio de Buckingham para visitas.
No passeio guiado de 45 minutos, o público poderá conhecer a Sala Central, que leva à famosa sacada do Palácio. Os visitantes, porém, não poderão acessar a varanda. Além da Sala Central, será possível acessar também a Sala de Estar Amarela e os corredores da ala, que fica na parte frontal do palácio.
Na ala, será possível ver obras de arte e antiguidades do século 18 espalhadas pelos cômodos. Entre os objetos mais valiosos da ala leste estão o relógio Kylin, formado por uma escultura asiática de porcelana e um relógio francês, e um lustre de 1818, encomendado pelo rei George 4º enquanto ainda era príncipe.
A visita custa 75 libras, cerca de R$ 475, e deve ser agendada pelo site Royal Collection Trust. Os passeios acontecerão diariamente, de 15 de julho a 31 de agosto, e terão no máximo 20 visitantes. Os ingressos serão liberados com prioridade por 24 horas para os assinantes da newsletter do Royal Collection Trust no dia 9 de abril. A partir do dia 10, o restante dos ingressos será liberado para o público geral no mesmo site.
O rei também abriu pela primeira vez o Castelo de Balmoral, na Escócia, para visitas. Foi nesta casa de veraneio da família real que a rainha Elizabeth 2ª morreu em setembro de 2022. Os passeios custam 150 libras, cerca de R$ 950, e acontecerão de 1º de julho a 4 de agosto.
O rei Charles 3º deseja tornar as residências reais mais acessíveis. A informação é do jornal The Telegraph.

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