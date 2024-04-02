Arraial do Cabo fica a 166 km de distância do Rio de Janeiro. Fomos de carro alugado desde o Aeroporto Santos Dumont, e gastamos em torno de 3 horas com paradas. A cidade ainda tem pouca infraestrutura e um trânsito bem confuso. A melhor pousada é a Pousada da Prainha, a mais aconchegante.
A seguir, confira 3 praias incríveis para visitar em Arraial do Cabo!
1. Ilha do Farol
O famoso Caribe brasileiro tem praias incríveis de águas cristalinas esverdeadas e azuladas. Algumas das mais belas precisam de barco para chegar. O melhor passeio é o Saveiro Don Juan que chega à Ilha do Farol, uma das mais bonitas do Brasil, na primeira hora do dia. Ela tem 1 km de extensão! Imagina a importância de ser o primeiro a chegar!
2. Praia do Forno
As praias são imperdíveis e vale passar o dia todo. Na Praia do Forno, você chega de taxi boat ou por trilha. Fiz a trilha para passar no Mirante. Um espetáculo!
3. Pontal do Atalaia
O acesso às prainhas do Pontal da Atalaia é via carro pelo condomínio ou em passeios de barco. Paga-se R$ 20 por carro. Em minha opinião, é a mais linda de todas, mas fica sempre cheia. A foto clichê é na escadaria de 255 degraus com o magnífico mar azul ao fundo.