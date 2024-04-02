Arraial do Cabo tem praias lindas de tirar o fôlego Crédito: Alex Photo Stock

Arraial do Cabo fica a 166 km de distância do Rio de Janeiro . Fomos de carro alugado desde o Aeroporto Santos Dumont, e gastamos em torno de 3 horas com paradas. A cidade ainda tem pouca infraestrutura e um trânsito bem confuso. A melhor pousada é a Pousada da Prainha, a mais aconchegante.

A seguir, confira 3 praias incríveis para visitar em Arraial do Cabo!

1. Ilha do Farol

O famoso Caribe brasileiro tem praias incríveis de águas cristalinas esverdeadas e azuladas. Algumas das mais belas precisam de barco para chegar. O melhor passeio é o Saveiro Don Juan que chega à Ilha do Farol, uma das mais bonitas do Brasil, na primeira hora do dia. Ela tem 1 km de extensão! Imagina a importância de ser o primeiro a chegar!

2. Praia do Forno

As praias são imperdíveis e vale passar o dia todo. Na Praia do Forno, você chega de taxi boat ou por trilha. Fiz a trilha para passar no Mirante. Um espetáculo!

3. Pontal do Atalaia

O Pontal do Atalaia é conhecido pela escadaria que dá acesso às praias com uma vista deslumbrante Crédito: Vitor Marigo