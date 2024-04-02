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Paraíso

3 praias incríveis para visitar em Arraial do Cabo

Veja lugares que você não pode deixar de conhecer no município do Rio de Janeiro
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Abril de 2024 às 10:00

Imagem Edicase Brasil
Arraial do Cabo tem praias lindas de tirar o fôlego Crédito: Alex Photo Stock
Arraial do Cabo fica a 166 km de distância do Rio de Janeiro. Fomos de carro alugado desde o Aeroporto Santos Dumont, e gastamos em torno de 3 horas com paradas. A cidade ainda tem pouca infraestrutura e um trânsito bem confuso. A melhor pousada é a Pousada da Prainha, a mais aconchegante. 
A seguir, confira 3 praias incríveis para visitar em Arraial do Cabo!

1. Ilha do Farol

O famoso Caribe brasileiro tem praias incríveis de águas cristalinas esverdeadas e azuladas. Algumas das mais belas precisam de barco para chegar. O melhor passeio é o Saveiro Don Juan que chega à Ilha do Farol, uma das mais bonitas do Brasil, na primeira hora do dia. Ela tem 1 km de extensão! Imagina a importância de ser o primeiro a chegar!

2. Praia do Forno

As praias são imperdíveis e vale passar o dia todo. Na Praia do Forno, você chega de taxi boat ou por trilha. Fiz a trilha para passar no Mirante. Um espetáculo!

3. Pontal do Atalaia

Imagem Edicase Brasil
O Pontal do Atalaia é conhecido pela escadaria que dá acesso às praias com uma vista deslumbrante  Crédito: Vitor Marigo
O acesso às prainhas do Pontal da Atalaia é via carro pelo condomínio ou em passeios de barco. Paga-se R$ 20 por carro. Em minha opinião, é a mais linda de todas, mas fica sempre cheia. A foto clichê é na escadaria de 255 degraus com o magnífico mar azul ao fundo. 

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