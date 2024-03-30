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Turismo no Nordeste

2 praias deslumbrantes em Alagoas para conhecer

Conheça verdadeiros paraísos para quem busca dias de descanso à beira-mar, com águas cristalinas e praias de tirar o fôlego
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 30 de Março de 2024 às 15:00

Imagem Edicase Brasil
O litoral alagoano tem praias que encantam pela cor das águas Crédito: Nobru Ferreira | Shutterstock
Que o litoral alagoano tem belíssimas praias, não restam dúvidas. Alagoas é um verdadeiro paraíso para quem busca dias de descanso à beira-mar, com sua extensa faixa de areia fina e mar de águas claras e mornas. Entre tantas opções, há algumas que se destacam por motivos específicos; seja para relaxar sob o sol, mergulhar em águas cristalinas ou simplesmente admirar o pôr do sol. Abaixo, veja duas praias que são destinos perfeitos para incluir no seu plano de viagem.

1. Praia do Patacho

Praia paradisíaca, muitos coqueiros, várias pousadas lindas; dentre elas, minha eleita foi a Pousada Samba Pa Ti, que possui um bangalô com piscina privativa em frente ao mar! Incrível, pessoal. Dependendo da maré, a Praia do Patacho permite que você ande quilômetros com a água no joelho. E a água é morninha, gente! Ela é praticamente deserta, não tem nenhum ambulante, somente as pousadas e os hóspedes.
Imagem Edicase Brasil
A Praia de Lages deve fazer parte de seu roteiro por Alagoas Crédito: Lauren Orr | Shutterstock

2. Praia de Lages

Distante 105 km de Maceió, a Praia de Lages tem areias brancas, milhares de coqueiros, água translúcida azulada-esverdeada e piscinas naturais . Se você der sorte, pode receber a visita dos peixes-bois na praia em frente à Casa Rota Ecológica, onde passamos o dia. Confesso que nadar com eles foi emocionante! Na minha opinião, a Praia de Lages foi a número um do meu roteiro pelo estado. Os passeios de jangada para as piscinas custam em torno de R$ 50 por pessoa.

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