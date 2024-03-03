Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Turismo

3 passeios para fazer em Morro de São Paulo

Piscinas naturais e mirantes: veja como desfrutar das melhores paisagens desse destino que fica perto de Salvador
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 03 de Março de 2024 às 12:00

Imagem Edicase Brasil
Morro de São Paulo está localizado próximo a Salvador Crédito: Ericsmandes | Shutterstock
Morro de São Paulo é um vilarejo localizado no arquipélago de Tinharé, a 3 horas de Salvador, na Bahia. Para chegar, você pode pegar um catamarã do Terminal Náutico ou um transfer semiterrestre. Para se hospedar, eu indico a Segunda Praia para quem gosta de agito, ou a Terceira Praia para quem quer mais tranquilidade. Na vila, há vários restaurantes e lojinhas.
A seguir, confira 3 passeios para fazer em Morro de São Paulo.

1. "Volta a Ilha"

O passeio principal é o de “Volta a ilha ”, que sai da Terceira Praia e passa o dia todo visitando diversos pontos, como a cidade histórica de Cairu, as piscinas naturais de Moreré e a de Garapuá, Canavieiras, Ilha de Boipeba… Fiz o tour com a agência ‘Descubra Morro de São Paulo’. Recomendo!
Imagem Edicase Brasil
A Quinta Praia é quase vazia e repleta de piscinas naturais Crédito: Bernard Barroso | Shutterstock

2. Explore as piscinas naturais de Garapuá

Outro passeio que recomendo (meu preferido) é este. Nele, você visita a quinta praia, também conhecida como Praia do Encanto e a Praia de Garapuá. Uma praia linda e quase vazia, com barquinhos que levam os turistas para as piscinas naturais. Um show de beleza, uma paz. Passeio lindo e supertranquilo, excelente para quem quer curtir o paraíso sem pressa.

3. Aproveite os mirantes do vilarejo

Por último, recomendo conhecer os mirantes, como o da Tirolesa. Aproveite para descer com emoção e adrenalina os 71 metros de altura e 345 metros de extensão. Para fechar com chave de ouro a trip, o pôr do sol na Toca do Morcego é de uma beleza incrível, que deixa todo mundo com vontade de ficar. Ah, muita gente chama o Morro de São Paulo de Morro de Saudade. Pelas fotos vocês vão entender por quê.

Veja Também

3 ilhas imperdíveis para conhecer na Colômbia

4 destinos incríveis para conhecer na Itália

Conheça os cenários paradisíacos de Malta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Bahia salvador Turismo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Fernando Tatagiba
Parte 2: para o aniversário de morte de Fernando Tatagiba
Presídio
Quanto custa manter cada preso do sistema carcerário do ES
Imagem de destaque
Livro conta a história dos bairros de Vila Velha desde o século XVI

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados