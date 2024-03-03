Morro de São Paulo está localizado próximo a Salvador Crédito: Ericsmandes | Shutterstock

Morro de São Paulo é um vilarejo localizado no arquipélago de Tinharé, a 3 horas de Salvador, na Bahia. Para chegar, você pode pegar um catamarã do Terminal Náutico ou um transfer semiterrestre. Para se hospedar, eu indico a Segunda Praia para quem gosta de agito, ou a Terceira Praia para quem quer mais tranquilidade. Na vila, há vários restaurantes e lojinhas.

A seguir, confira 3 passeios para fazer em Morro de São Paulo.

1. "Volta a Ilha"

O passeio principal é o de “Volta a ilha ”, que sai da Terceira Praia e passa o dia todo visitando diversos pontos, como a cidade histórica de Cairu, as piscinas naturais de Moreré e a de Garapuá, Canavieiras, Ilha de Boipeba… Fiz o tour com a agência ‘Descubra Morro de São Paulo’. Recomendo!

A Quinta Praia é quase vazia e repleta de piscinas naturais Crédito: Bernard Barroso | Shutterstock

2. Explore as piscinas naturais de Garapuá

Outro passeio que recomendo (meu preferido) é este. Nele, você visita a quinta praia, também conhecida como Praia do Encanto e a Praia de Garapuá. Uma praia linda e quase vazia, com barquinhos que levam os turistas para as piscinas naturais. Um show de beleza, uma paz. Passeio lindo e supertranquilo, excelente para quem quer curtir o paraíso sem pressa.

3. Aproveite os mirantes do vilarejo