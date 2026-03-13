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Navio da Marinha abre visitação gratuita no Porto de Vitória neste sábado (14)

Atracado no Porto de Vitória, navio da Marinha do Brasil recebe visitantes neste sábado para conhecer de perto sua estrutura e missão no mar

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:24

NPaOc “Amazoas” (P-120) Crédito: Marinha do Brasil

Uma oportunidade para conhecer de perto um dos navios da Marinha do Brasil. Neste sábado (14), das 14h às 17h30, o Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas” (P-120) estará aberto para visitação gratuita no Porto de Vitória, no Centro da capital.

A embarcação está atracada no terminal da Vports e o acesso do público será feito pelos portões do porto, em frente ao Palácio Anchieta. A visita não exige retirada de ingressos antecipados. Por questões de segurança e conforto, os visitantes devem usar sapatos fechados e sem salto.

Durante a visita, o público poderá conhecer de perto a estrutura do navio e entender melhor como funciona o trabalho da Marinha no monitoramento das águas brasileiras.

O NPaOc Amazonas tem como missão realizar patrulhas e inspeções navais, além de atuar em operações de busca e salvamento no mar. A embarcação também participa do combate a crimes como tráfico internacional de drogas, contrabando, pirataria, pesca ilegal e poluição ambiental, contribuindo para a proteção da vida humana e dos interesses do Brasil no mar.

Outro papel importante do navio é o apoio logístico a pesquisas científicas e às instalações brasileiras em ilhas oceânicas, incluindo missões de abastecimento ao Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade, um dos pontos mais orientais do território nacional.

Construído em 2010 e incorporado à Marinha do Brasil em 2012, o Amazonas se destaca pela autonomia e versatilidade. O navio tem capacidade para transportar até seis contêineres de 15 toneladas cada, característica que o torna fundamental em operações de ajuda humanitária e apoio logístico em alto-mar.

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