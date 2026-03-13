Navio da Marinha abre visitação gratuita no Porto de Vitória neste sábado (14)

Publicado em 13 de março de 2026 às 17:24
Uma oportunidade para conhecer de perto um dos navios da Marinha do Brasil. Neste sábado (14), das 14h às 17h30, o Navio-Patrulha Oceânico “Amazonas” (P-120) estará aberto para visitação gratuita no Porto de Vitória, no Centro da capital.
A embarcação está atracada no terminal da Vports e o acesso do público será feito pelos portões do porto, em frente ao Palácio Anchieta. A visita não exige retirada de ingressos antecipados. Por questões de segurança e conforto, os visitantes devem usar sapatos fechados e sem salto.
Durante a visita, o público poderá conhecer de perto a estrutura do navio e entender melhor como funciona o trabalho da Marinha no monitoramento das águas brasileiras.
O NPaOc Amazonas tem como missão realizar patrulhas e inspeções navais, além de atuar em operações de busca e salvamento no mar. A embarcação também participa do combate a crimes como tráfico internacional de drogas, contrabando, pirataria, pesca ilegal e poluição ambiental, contribuindo para a proteção da vida humana e dos interesses do Brasil no mar.
Outro papel importante do navio é o apoio logístico a pesquisas científicas e às instalações brasileiras em ilhas oceânicas, incluindo missões de abastecimento ao Posto Oceanográfico da Ilha da Trindade, um dos pontos mais orientais do território nacional.
Construído em 2010 e incorporado à Marinha do Brasil em 2012, o Amazonas se destaca pela autonomia e versatilidade. O navio tem capacidade para transportar até seis contêineres de 15 toneladas cada, característica que o torna fundamental em operações de ajuda humanitária e apoio logístico em alto-mar.
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