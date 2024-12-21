  Influenciador de viagens mostra as belezas do ES e viraliza; veja vídeo
Influenciador de viagens mostra as belezas do ES e viraliza; veja vídeo

Lucas Estevam, que mostra as suas jornadas ao redor do mundo, visitou o Palácio Anchieta, a Catedral Metropolitana, além de conhecer a Pedra Azul e o Mosteiro Zen Budista
Redação de A Gazeta

Publicado em 21 de Dezembro de 2024 às 15:21

Lucas Estevam visita o Espírito Santo Crédito: Reprodução @Estevampelomundo
O influenciador de viagens Lucas Estevam, conhecido como Estevam Pelo Mundo, está visitando o Espírito Santo. Com imagens do Convento da Penha e da moqueca capixaba, ele publicou um vídeo no seu canal do Youtube que, em apenas um dia, já tem mais de 40 mil visualizações. 
No vídeo ele mostra o que fazer no Espírito Santo e questiona: "Seria o melhor estado do Brasil?". Lucas também conta algumas curiosidades sobre o Espírito Santo. "Quem for ficar em Vitória, fica tranquilo, por que tudo aqui é de fácil acesso. Uma coisa que amo na capital capixaba é que nada é muito longe", conta logo no início do vídeo. Confira abaixo!
O influenciador mostra restaurantes da Curva da Jurema, o Palácio Anchieta, o Palácio Sônia Cabral, a Catedral Metropolitana de Vitória, o Teatro Glória, além de conhecer a Pedra Azul, em Domingos Martins, e o Mosteiro Zen, em Ibiraçu.
Estevam, que acumula mais 2 milhões de seguidores em seu canal no YouTube e já visitou 88 países, mostra as suas jornadas ao redor do mundo — incluindo experiências culturais e dicas de viagem.

