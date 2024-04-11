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Melhores do mundo

Guia Michelin vai classificar hotéis com 'chaves' ao invés de estrelas

Símbolo, que pode chegar a três chaves, dá reconhecimento para estabelecimentos em critérios como arquitetura e qualidade do serviço
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 11 de Abril de 2024 às 10:34

Guia Michelin vai classificar hotéis com 'chaves' ao invés de estrelas
Guia Michelin vai classificar hotéis com 'chaves' ao invés de estrelas Crédito: Michelin/Divulgação
O Guia Michelin anunciou um símbolo para a classificação dos melhores hotéis do mundo. Os estabelecimentos receberão "chaves" de reconhecimento com base em cinco critérios avaliados pela equipe, como arquitetura, qualidade do serviço e contribuição para o bairro em que está localizado.
A seleção começou a ser divulgada no último dia 8, sendo que a primeira traz 189 hotéis e acomodações que receberam chaves na França. Assim como um restaurante classificado pela Michelin, um hotel pode ganhar uma, duas ou três chaves.
  • VEJA AS POSIÇÕES
  • Uma chave: estadia muito especial
  • Duas chaves: estadia excepcional
  • Três chaves: estadia extraordinária
Avaliadores anônimos fazem visitas nos estabelecimentos e as chaves podem ser concedidas após uma única ida ou várias estadias. Conforme o Guia, há cinco critérios universais de avaliação: arquitetura e design de interiores, qualidade e consistência do serviço, personalidade e caráter gerais, valor e contribuição significativa para o bairro ou ambiente.
O site do Guia Michelin já apresenta uma plataforma de reserva com mais de 5.000 hotéis boutique em 120 países. A empresa fez sua primeira grande investida na área em 2018, quando adquiriu a agência de viagens online Tablet, que selecionava hotéis com base em avaliações anônimas semelhantes às do Michelin.
A partir de 2024, as chaves serão anunciadas por país. As próximas divulgações serão de hotéis na Itália, Espanha, Estados Unidos (Atlanta, Califórnia, Chicago, Colorado, Flórida, Nova York e Washington DC) e Japão.

RESTAURANTES

A empresa é famosa pelas avaliações de restaurantes, nos quais os estabelecimentos são classificados com até três estrelas Michelin pela excelência. O guia foi criado pelos irmãos Edouard e André Michelin em 1900, na França, com informações de onde abastecer e consertar o carro, onde comer e se hospedar. As primeiras estrelas foram concedidas em 1926.
Embora seja considerada a máxima honra culinária, ganhar ou perder uma estrela pode ter efeitos dramáticos nos negócios. Nos últimos anos, restaurantes e chefs têm desistido, dizendo que as estrelas vêm com uma pressão enorme de manter padrões para a elite gastronômica. O chef francês Sébastien Bras pediu para ser excluído do Guia Michelin de 2018, após manter três estrelas por mais de uma década em seu restaurante Le Suquet na França.

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