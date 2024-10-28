Governo do ES pretende recuperar vila soterrada e hotel projetado pelo escritório de Niemeyer

Vila de Itaúnas vai ganhar mirante com tirolesa após concessão Crédito: Divulgação

O governo do Espírito Santo pretende leiloar a concessão de seis parques no segundo semestre de 2025, com o intuito de alavancar o turismo e receber um auxílio da iniciativa privada na conservação desses espaços.

Dentre eles, está o Parque Estadual de Itaúnas, com cerca de 3.200 hectares, que abriga a antiga Vila de Itaúnas, que foi soterrada por dunas nas décadas de 1960 e 1970. Estará na concessão a necessidade de restauração dessa vila.

No momento, existe somente uma casa, chamada Casa do Tamandaré, pertencente ao último morador do local. Ela será restaurada e servirá como um centro para os visitantes, contando a história da vila.

Além dela, serão construídas mais cinco casas, no molde das antigas. Elas serão replicadas para abrigar pontos comerciais, como lojas de artesanato e um café - não servindo para hospedagem ou moradia.

À época em que funcionava, a vila tinha cerca de 300 moradias, uma escola, duas padarias e até uma agência dos Correios. A última família teria saído do local em 1972.

Nas proximidades do rio Itaúnas, também está localizado o hotel Barramar, projetado pelo escritório de Oscar Niemeyer. O espaço está abandonado há cerca de 15 anos e, por conta de sua estrutura, será incorporado ao parque. Ele conta com piscinas, centro de convenções, auditórios. A ideia é que seja utilizado em eventos.

Barramar Praia Hotel, em Conceição da Barra, abandonado há cerca de 15 anos Crédito: Sullivan Silva

A expectativa é que a iniciativa tenha um impacto econômico médio anual de R$ 1,7 bilhão, contando geração de empregos, renda e PIB. O processo também abriria 10 mil vagas diretas ou indiretas de emprego.

Para os municípios envolvidos, a projeção é arrecadar mais de R$ 600 milhões ao longo dos 35 anos da concessão.

Na zona litorânea do ES, além de Itaúnas, também está localizado o Paulo César Vinha, em Guarapari, que conta com três praias e a lagoa Caraís, chamada carinhosamente de 'lagoa da Coca-Cola' por conta de seu tom escuro.

Os outros parques, localizados no interior do Estado, são o Forno Grande, em Castelo; Pedra Azul, em Domingos Martins; Mata das Flores, em Castelo, e Cachoeira da Fumaça, em Alegre.

Parque Estadual da Pedra Azul Crédito: Palê Zuppani

Nos parques litorâneos, não haverá cobrança de ingresso. Nos do interior, o valor ainda será definido com a empresa que vencer a concessão dos espaços.

A ideia, porém, recebe resistência. O Sindpúblicos (Sindicato dos Servidores Públicos do Espírito Santo) criou abaixo-assinado em seu site, com quase 8.000 assinaturas, sob o pedido de revogação da lei que permite a concessão, citando a falta de reuniões ou audiências públicas com as comunidades afetadas, bem como a falta de estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental.

Em entrevista à Folha, o secretário estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos, Felipe Rigoni, afirmou que a resistência é natural e que pretende mostrar às pessoas que, com diálogo, esse será um projeto de crescimento econômico, geração de emprego e renda, além de alavancar o turismo com preservação ambiental.

"É o que costumo dizer: ninguém quer ir num parque degradado. As pessoas vão aos parques porque estão bonitos, bem cuidados, com seus ativos naturais todos preservados. O que vamos fazer com a concessão é ressaltar esses ativos, dando a estrutura adequada para os turistas. Vamos fazer isso com muito diálogo com quem está resistente", explicou.

Segundo ele, o acesso aos parques já tem boa estrutura e serão feitos ajustes pelo governo estadual para melhorias nos locais que a estrada possa não estar adequada. Ele acrescentou que moradores das cidades onde os parques estão não pagarão ingresso, assim como beneficiários do CadÚnico. Capixabas terão desconto.