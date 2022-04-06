Feira na Praça do Papa reúne mostra de flores e tombo de polenta

Feira Sabores da Terra, na Praça do Papa, começa nesta quinta (7) Crédito: Bruno Gonzaga/Aderes

Com objetivo de demonstrar as diversas delícias e belezas artesanais capixabas, a Feira Sabores da Terra reunirá na Praça do Papa, em Vitória, empreendedores rurais das dez regiões do Espírito Santo. De quinta (7) a domingo (10), o local ainda contará com apresentações culturais, exposição de flores, eleição de miss mirim e mini tombo de polenta.

A viagem pela cultura capixaba continua com apresentação do Circolo Trentino, as Nonas da Terceira Idade e Godô Sambista.

Além de provar as diversas delícias produzidas em terras capixabas e apreciar artesanatos de vários tipos, o evento é uma excelente oportunidade de conhecer novos sabores sem gastar muito. Os produtos são vendidos a partir de R$ 2. Além de opções gastronômicas, os visitantes poderão adquirir flores, bebidas e outros souvenirs.

Dois destaques são os espaços Garden e Gourmet. O primeiro conta com exposição de flores, plantas, arranjos, enfeites e afins, enquanto o segundo é onde o visitante pode apreciar amostras de comidas típicas e cafés capixabas.

Produtos da feira Sabores da Terra

O produtor Fabrício Giori traz de Castelo espécies de diversas cores e especificações da Rosa do Deserto, suculenta que tem se destacado cada vez mais no mercado botânico. Atuando há 9 anos apenas com essa espécie de planta, Fabrício ressalta que podem ser produzidas Rosas do Deserto em mais de 200 cores diferentes. Parte desta quantidade estará disponível para comercialização na feira, a valores que variam entre R$ 10 e R$ 100.

Ademir Dadalto comenta que a edição 2022 da Feira conta com essas novidades que irão permitem ao público ter uma experiência única. “Nosso objetivo é sempre pôr em evidência as produções artísticas e gastronômicas 100% capixabas. Promovemos, na cidade, um encontro do que há de melhor do nosso ES. Os visitantes poderão degustar comidas típicas, quitutes, apreciar flores, orquídeas, e prestigiar as apresentações dos grupos culturais”, comenta o organizador do evento.

SERVIÇO:

FEIRA SABORES DA TERRA 2022

Onde: na Praça do Papa, em Vitória



na Praça do Papa, em Vitória Horários:



Quinta e Sexta (07/04 e 08/04) - das 16h às 22h



Sábado (09/04) - das 10h às 22h



Domingo (10/04) - das 10h às 18h



Entrada franca





PROGRAMAÇÃO CULTURAL



Além das apresentações culturais, Miss Mirim durante os dias 7, 8 e 9 de abril.





07/04



17h: Apresentação do Godô Sambista.





08/04



20h: Serenata de grupo de Venda Nova do Imigrante e mini tombo de polenta.





09/04



15h: Grupo de Dança do Círculo Trentino.





10/04



13h: Grupo de Dança da Nonas da Terceira Idade.

