Escaladas ao topo do Forno Grande, em Castelo, devem ser agendadas pela internet

Alô, turma que gosta de subir os montes do Espírito Santo. Quem deseja escalar ao topo da Pedra do Forno Grande, no Parque Estadual do Forno Grande, em Castelo, deverá realizar agendamento. Com 2.039 metros de altitude, o pico é considerado o segundo ponto mais alto do Espírito Santo e exige experiência do praticante e o uso de equipamentos de segurança - taí a importância da administração do parque saber quem está subindo.
Segundo a Secretaria de Estado de Turismo, os intressados devem acessar o portal Agenda ES (agenda.es.gov.br), buscar pelo serviço de “Escalada nos parques estaduais” e selecionar “Parque Estadual do Forno Grande – Escalada até o topo da pedra”. A partir daí, é só escolher dia que deseja realizar a atividade.
O limite geral de pessoas para a escalada ao topo é de 20 pessoas por dia, sendo permitido o acesso à via de escalada de grupos de até dez pessoas por vez. Os horários, que podem ser alterados em casos de chuva, são sempre pela manhã, com saída às 6 horas ou às 6h30.
A secretaria ressalta que para o acesso às demais trilhas, não é necessário agendamento. O parque funciona todos os dias, das 8h às 16 horas, porém o acesso às trilhas só é permitido até as 14 horas. A entrada é gratuita.
Todas as regras e informações sobre o Parque Estadual do Forno Grande estão disponíveis no portal do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).