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Que beleza!

8 praias para conhecer em João Pessoa

A capital da Paraíba atrai turistas com suas lindas águas e a típica hospitalidade nordestina
Portal Edicase

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Publicado em 13 de Julho de 2024 às 09:49

Imagem Edicase Brasil
João Pessoa encanta com suas praias paradisíacas e riqueza cultural  Crédito: RanilsonArruda | Shutterstock
João Pessoa, a capital da Paraíba, é um destino que surpreende por sua beleza, hospitalidade e diversidade de atrações. Fundada em 1585, é a terceira cidade mais antiga do Brasil e possui um centro histórico carregado de tesouros para os amantes de arquitetura colonial.
Inicialmente denominada Cidade Real de Nossa Senhora das Neves, a localidade foi estabelecida pelos colonizadores portugueses como um ponto estratégico para proteger o território brasileiro das incursões estrangeiras. Ao longo dos séculos, João Pessoa passou por diversas fases de desenvolvimento e mudanças de nome, incluindo Filipeia de Nossa Senhora das Neves, em homenagem ao rei Filipe II de Espanha, durante a União Ibérica
Com o fim do domínio espanhol e a restauração da autonomia portuguesa, a cidade retomou seu crescimento sob o nome de Paraíba do Norte, até finalmente ser renomeada em homenagem ao político paraibano João Pessoa, após seu assassinato em 1930, um evento que precipitou a Revolução de 1930 e a ascensão de Getúlio Vargas ao poder.
Abaixo, confira 8 praias para conhecer em João Pessoa!

1. Praia de Tambaú

A Praia de Tambaú é uma das mais conhecidas e frequentadas de João Pessoa. Localizada no coração da cidade, é famosa por sua vibrante orla, repleta de bares, restaurantes e hotéis. A praia é ideal para quem gosta de praticar esportes aquáticos, como stand-up paddle e caiaque, além de ser um ótimo lugar para relaxar e tomar um banho de mar. Sua localização central e infraestrutura completa a tornam uma escolha popular entre os turistas.

2. Praia de Cabo Branco

Vizinha à Praia de Tambaú, a Praia de Cabo Branco é outra joia da costa de João Pessoa. Conhecida por suas falésias de arenito que se erguem majestosas ao longo da costa, Cabo Branco oferece um cenário pitoresco e tranquilo. A praia é também um ponto de encontro para os amantes do ciclismo e do jogging , graças ao seu extenso calçadão. Além disso, é nela que se encontra o Farol do Cabo Branco, o ponto mais oriental das Américas, proporcionando vistas deslumbrantes do oceano Atlântico.

3. Praia do Bessa

Imagem Edicase Brasil
A Praia do Bessa é ideal para famílias, com sua atmosfera tranquila, águas calmas e piscinas naturais seguras para crianças Crédito: Vinicius Bacarin | Shutterstock
A Praia do Bessa é uma das preferidas dos moradores locais, graças à sua atmosfera mais tranquila e familiar. Com uma extensa faixa de areia e águas calmas, é o lugar perfeito para um dia de lazer com a família. A praia também é conhecida por suas piscinas naturais que se formam durante a maré baixa, oferecendo um ambiente seguro e divertido para as crianças. Os quiosques ao longo da praia servem petiscos e bebidas, tornando o Bessa um ótimo lugar para passar o dia.

4. Praia do Seixas

A Praia do Seixas é conhecida por ser o ponto mais oriental das Américas, onde os primeiros raios de sol iluminam o continente. Além de sua importância geográfica, a praia oferece águas claras e calmas , ideais para mergulho e snorkel. Os corais próximos à costa abrigam uma rica vida marinha, tornando a Praia do Seixas um destino popular para os amantes da natureza e do ecoturismo.

5. Praia do Sol

Imagem Edicase Brasil
A Praia do Sol é um refúgio perfeito para quem busca paz e tranquilidade  Crédito: NickSpinder | Shutterstock
Localizada um pouco mais ao sul de João Pessoa, a Praia do Sol é uma das mais tranquilas e preservadas da região. Com acesso um pouco mais restrito, ela é menos frequentada, o que a torna um refúgio perfeito para quem busca paz e tranquilidade. Suas areias brancas e águas transparentes proporcionam um cenário paradisíaco, ideal para relaxar e aproveitar a beleza natural sem a agitação das praias mais centrais.

6. Praia da Penha

A Praia da Penha é famosa pelo Santuário de Nossa Senhora da Penha, um dos pontos de peregrinação mais importantes da Paraíba. Além do significado religioso, a praia oferece uma beleza natural impressionante, com águas calmas e recifes que formam piscinas naturais durante a maré baixa. A Penha é perfeita para um dia tranquilo de lazer, com a possibilidade de combinar atividades de praia com uma visita cultural ao santuário.

7. Praia de Intermares

Intermares, localizada na região de Cabedelo, próxima a João Pessoa, é famosa entre os surfistas pela qualidade de suas ondas . A praia é palco de competições de surfe e oferece boas condições para a prática de outros esportes aquáticos. Além disso, é conhecida pelo projeto de preservação de tartarugas marinhas, o que adiciona um atrativo ecológico ao local. A praia possui uma boa infraestrutura de bares e restaurantes, tornando-a uma excelente opção para um dia completo de atividades.

8. Praia de Carapibus

Por fim, a Praia de Carapibus, situada ao sul de João Pessoa, é uma das mais bonitas da região. Cercada por falésias coloridas e coqueirais, Carapibus oferece um cenário de tirar o fôlego. Suas águas são calmas e claras, perfeitas para banho e mergulho. A infraestrutura é limitada, o que ajuda a manter a praia mais tranquila e preservada, ideal para quem busca um contato mais íntimo com a natureza.

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