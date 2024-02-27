Médica do ES celebra aniversário em São Paulo com presença de famosos
Publicado em
27 fev 2024 às 14:15
O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, a aniversariante Stephanie Rizk e o médico capixaba Thalis Bolzan: noite de dupla comemoraçãoCrédito: Divulgação
Com pocket show de Marisa Monte e Pretinho da Serrinha e presença da família e amigos famosos, a médica capixaba Stephanie Rizk celebrou aniversário de 37 anos e a conclusão do doutorado com festão em São Paulo, onde mora e trabalha. A DJ Marina Diniz comandou as picapes.
Belíssima num look Dolce&Gabbana, a querida de RR recebeu os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás, o ministro Gilmar Mendes, a produtora Paula Lavigne e o músico Arnaldo Antunes. O catering foi assinado pelo Manioca. E a organização e decoração ficaram por conta de Bia Aydar e Vic Meirelles.
A família capixaba estava bem representada pela mãe Simone Rizk, pelo pai José Carlos Rizk e dos irmãos José Carlos Rizk Filho e Felipe Rizk. A mãe comandou as picapes com a aniversariante (veja vídeo).
Stephanie Rizk e Paula LavigneCrédito: Divulgação
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a aniversariante Stephanie RizkCrédito: Divulgação
Arnaldo Antunes. Marcia Xavier e Stephanie RizkCrédito: Divulgação
Stephanie Rizk, Thaiza Corrêa, Simone Rizk e Pretinho da SerrinhaCrédito: Divulgação
Ludhmila Hajjar e Stephanie RizkCrédito: Divulgação
Fabiana Rizk, Stephanie Rizk e José Carlos Rizk FilhoCrédito: Divulgação