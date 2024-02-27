Médica do ES celebra aniversário em São Paulo com presença de famosos

O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, a aniversariante Stephanie Rizk e o médico capixaba Thalis Bolzan: noite de dupla comemoração

A família capixaba estava bem representada pela mãe Simone Rizk, pelo pai José Carlos Rizk e dos irmãos José Carlos Rizk Filho e Felipe Rizk. A mãe comandou as picapes com a aniversariante (veja vídeo).