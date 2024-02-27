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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Médica do ES celebra aniversário em São Paulo com presença de famosos

Publicado em
27 fev 2024 às 14:15
Eduardo Leite, Stephany Rizk e Thalis Bolzan
O governador do Rio Grande do Sul Eduardo Leite, a aniversariante Stephanie Rizk e  o médico capixaba Thalis Bolzan: noite de dupla comemoração Crédito: Divulgação
Com pocket show de  Marisa Monte e Pretinho da Serrinha e presença da família e amigos famosos, a médica capixaba Stephanie Rizk celebrou aniversário de 37 anos e a conclusão do doutorado com festão em São Paulo, onde mora e trabalha. A DJ Marina Diniz comandou as picapes. 
Belíssima num look Dolce&Gabbana, a querida de RR recebeu os governadores Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, e Ronaldo Caiado, de Goiás, o ministro Gilmar Mendes, a produtora Paula Lavigne e o músico Arnaldo Antunes.  O catering foi assinado pelo Manioca.  E a organização e decoração  ficaram por conta de Bia Aydar e Vic Meirelles. 
A família capixaba estava bem representada pela mãe Simone Rizk, pelo pai José Carlos Rizk e dos irmãos José Carlos Rizk Filho e Felipe Rizk. A mãe comandou as picapes com a aniversariante (veja vídeo).  
Stephanie Rizk e Paula Lavigne
Stephanie Rizk e Paula Lavigne Crédito: Divulgação
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a aniversariante Stephanie Rizk
O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, e a aniversariante Stephanie Rizk Crédito: Divulgação
Arnaldo Antunes. Marcia Xavier e Stephanie Rizk
Arnaldo Antunes. Marcia Xavier e Stephanie Rizk Crédito: Divulgação
Stephany Rizk , Simone Rizk e Pretinho da Serrinha
Stephanie Rizk, Thaiza Corrêa,  Simone Rizk e Pretinho da Serrinha Crédito: Divulgação
Ludhmila Hajjar e Stephanie Rizk
Ludhmila Hajjar e Stephanie Rizk Crédito: Divulgação
Fabiana Rizk, Stephanie e José Carlos Rizk Filho
Fabiana Rizk, Stephanie Rizk e José Carlos Rizk Filho Crédito: Divulgação

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