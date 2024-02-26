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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Confraria das Onças realiza ressaca de carnaval em Vitória; fotos e vídeo

Publicado em
26 fev 2024 às 03:00
A Confraria das Onças
Mariana Perini, Nazaré Neves, Marina Monteiro, Beth Dalcolmo, Renata Rasseli, Rachel Martins, Betty Feliz, Eulália Chieppe e Ana Claudia Cardozo: no CarnaOnças 2024, a ressa de carnaval da Confraria das Onças Crédito: Mônica Zorzanelli
Ferveu a segunda edição do CarnaOnças, a ressaca de carnaval da Confraria das Onças, uma das mais famosas da cidade, neste sábado (24), na Ilha do Frade, em Vitória. O bailinho de carnaval reuniu as confrades, seus acompanhantes e "amigos das onças" que curtem a folia. A animação ficou a cargo da cantora Lilian Lomeu e banda, que cantou hits do axé e do samba e não deixou ninguém parado. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros e o menu pela chef Arlete Nunes.
A primeira presidente da confraria, a jornalista Andréia Lopes, e o "amigo das onças", o também  jornalista Eduardo Caliman, aniversariantes da semana, ganharam parabéns pra você com direito a shag cake (bolo felpuro) da Baubo Doceria. Veja fotos e vídeo!
Décio e Eulália Chieppe
Décio e Eulália Chieppe Crédito: Mônica Zorzanelli
Carol Veiga e Jace Theodoro
Carol Veiga e Jace Theodoro Crédito: Mônica Zorzanelli
Maria Sanz e Luciana Almeida
Maria Sanz e Luciana Almeida Crédito: Mônica Zorzanelli
Elvécio e Rose Faé
Erica Neves, Andréia Lopes (aniversariante do dia)  e Renata Erler Crédito: Mônica Zorzanelli
Talita e Bruno de Pinho
Talita e Bruno de Pinho Crédito: Mônica Zorzanelli
Fernando e Denise Giestas
Fernando e Denise Giestas Crédito: Mônica Zorzanelli
Danilo Martins e Betty Feliz
Danilo Martins e Betty Feliz Crédito: Mônica Zorzanelli
Elvécio e Rose Faé
Elvécio e Rose Faé Crédito: Mônica Zorzanelli
Luciano Ferreira e Vanda Lopes
Luciano Ferreira e Vanda Lopes Crédito: Mônica Zorzanelli
Mariana Perini e Eduardo Caliman
Mariana Perini e Eduardo Caliman, que comemorou aniversário no CarnaOnças  Crédito: Mônica Zorzanelli
Aline Stefanon e Henrique Andrade
Aline Stefanon e Henrique Andrade Crédito: Mônica Zorzanelli
Mariana Perini, Rachel Martins, Lethicia Ribeiro, Luciana Almeida e Renata Rasseli
Mariana Perini, Rachel Martins, Lethicia Ribeiro, Luciana Almeida e Renata Rasseli Crédito: Mônica Zorzanelli
Marina Monteiro e Rodolfo Feliz
Marina Monteiro e Rodolfo Feliz Crédito: Mônica Zorzanelli

CarnaOnças 2024

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