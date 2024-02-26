Confraria das Onças realiza ressaca de carnaval em Vitória; fotos e vídeo

Mariana Perini, Nazaré Neves, Marina Monteiro, Beth Dalcolmo, Renata Rasseli, Rachel Martins, Betty Feliz, Eulália Chieppe e Ana Claudia Cardozo: no CarnaOnças 2024, a ressa de carnaval da Confraria das Onças

A primeira presidente da confraria, a jornalista Andréia Lopes, e o "amigo das onças", o também jornalista Eduardo Caliman, aniversariantes da semana, ganharam parabéns pra você com direito a shag cake (bolo felpuro) da Baubo Doceria. Veja fotos e vídeo!