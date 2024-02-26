Confraria das Onças realiza ressaca de carnaval em Vitória; fotos e vídeo

Ferveu a segunda edição do CarnaOnças, a ressaca de carnaval da Confraria das Onças,
uma das mais famosas da cidade, neste sábado (24), na Ilha do Frade, em Vitória. O bailinho de carnaval reuniu as confrades, seus acompanhantes e "amigos das onças" que curtem a folia. A animação ficou a cargo da cantora Lilian Lomeu
e banda, que cantou hits do axé e do samba e não deixou ninguém parado. A decoração foi assinada por Bruna Medeiros
e o menu pela chef Arlete Nunes.
A primeira presidente da confraria, a jornalista Andréia Lopes, e o "amigo das onças", o também jornalista Eduardo Caliman, aniversariantes da semana, ganharam parabéns pra você com direito a shag cake (bolo felpuro) da Baubo Doceria. Veja fotos e vídeo!