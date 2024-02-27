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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Vitória ganha novo espaço de arte; veja fotos e vídeo

Publicado em
27 fev 2024 às 03:00
Ivan Coelho, Vitor Barbosa e Antônio Maia
Ivan Coelho, Vitor Barbosa e Antônio Maia: na abertura da Olhares Galeria Crédito: Vitor Carvalho

Open house

Vitória acaba de ganhar um novo espaço de arte. A Olhares Galeria abriu as portas nesta sexta-feira (23), na Praia do Suá, em Vitória, sob a batuta dos artistas Antônio Maia, Ivan Coelho e Vitor Barbosa. A galeria tem a proposta de valorizar artistas capixabas. Grandes nomes da arquitetura e design, clientes e parceiros prestigiaram o novo espaço, com projeto  assinado pela arquiteta Gabriela Vicentini. Veja as fotos de Vitor Carvalho .

EM SÃO PAULO

Arthur Arnold, Lara Brotas, Priscila Schwab e Carol Sá Cavalcante
Arthur Arnold, Lara Brotas, Priscila Schwab e Carol Sá Cavalcante Crédito: Divulgação

Entre as melhores empresas para trabalhar

Portocel, empresa do segmento de logística portuária, acaba de conquistar o certificado GPTW, que reconhece as melhores empresas para trabalhar. O certificado do Great Place to Work – GPTW atesta o reconhecimento às boas práticas de gestão de pessoas e à qualidade do ambiente de trabalho. O Portocel, que vem se destacando em inovação, sustentabilidade e no uso de tecnologias para aprimorar seus processos, é destaque também na maneira de cuidar de quem está à frente de tudo isso: as pessoas de suas equipes.

Esporte náutico e comprometimento social

O Iate Clube do Espírito Santo se destaca não apenas pelo seu comprometimento com o esporte náutico na região, mas também por seu papel social. Em colaboração com a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), o Clube promove um projeto de vela voltado para crianças de escolas públicas na prainha de Vila Velha. De acordo com o Comodoro Fabiano Pereira, são acolhidas cerca de 400 crianças anualmente, oferecendo treinamento tanto para alunos quanto para professores, além de auxiliar na manutenção das embarcações. O objetivo principal, além de proporcionar experiências enriquecedoras, é formar uma nova geração de velejadores para o futuro. Este compromisso com o desenvolvimento social e esportivo demonstra o impacto positivo que a Comodoria do Iate Clube tem na comunidade local.

ANIVERSÁRIO

A empresária Luciene Silva comemorou no último sábado nova idade em festa para os amigos
A empresária Luciene Silva comemorou no  sábado (24)  nova idade em festa para os amigos Crédito: Divulgação

Em Cariacica

Márcia Gabriella Mule está preparando uma nova unidade de sua Odonto Scan, em Cariacica. Será a segunda filial da empresa no município e a décima unidade comandada pela empresária. A inauguração está marcada para abril.

Parabéns pra você!

Mônica Zorzanelli vai "sessentar" com festa nesta quarta-feira (28), no Clericot Café, na Curva da Jurema. 

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