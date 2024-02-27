Vitória ganha novo espaço de arte; veja fotos e vídeo

O Iate Clube do Espírito Santo se destaca não apenas pelo seu comprometimento com o esporte náutico na região, mas também por seu papel social. Em colaboração com a Escola de Aprendizes-Marinheiros do Espírito Santo (Eames), o Clube promove um projeto de vela voltado para crianças de escolas públicas na prainha de Vila Velha. De acordo com o Comodoro Fabiano Pereira, são acolhidas cerca de 400 crianças anualmente, oferecendo treinamento tanto para alunos quanto para professores, além de auxiliar na manutenção das embarcações. O objetivo principal, além de proporcionar experiências enriquecedoras, é formar uma nova geração de velejadores para o futuro. Este compromisso com o desenvolvimento social e esportivo demonstra o impacto positivo que a Comodoria do Iate Clube tem na comunidade local.