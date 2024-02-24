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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Casal do ES participa de famoso festival de vinho em Santa Catarina

Publicado em
24 fev 2024 às 03:00
Thais e Paulo Gaudio
Thais e Paulo Gaudio Crédito: Divulgação
O casal capixaba Thaís e Paulo Gaudio, da Vinícola Gaudio, participa em março da 10ª Vindima de Altitude, em Santa Catarina. A vindima é a festa da colheita da uva, ocasião em que as vinícolas catarinenses abrem suas portas para receber visitantes em tours exclusivos, proporcionando uma imersão única nos processos de vinificação.
Thaís e Paulo estão produzindo vinhos em Urupema (SC), cidade mais fria do país. A vindima será em dois finais de semana, de 1 a 3 de março e de 8 a 10 de março.
"O festival é a celebração da colheita da uva e a exaltação do Terroir de Altitude. Os entusiastas poderão vivenciar de perto cada etapa da produção de vinhos de alta qualidade, desde a colheita das uvas até a elaboração e degustação final", explica Gaudio.

ENCONTRO

Joana e Rodrigo Barbosa, Rita Tristão e Karol Simonasse: Grand e Casacor ES reunidos em encontro no Balthazar para arquitetos e empresários da construção civil a convite de Marcelo Akkary
Joana e Rodrigo Barbosa, Rita Tristão e Karol Simonasse: Grand e Casacor ES reunidos em encontro no Balthazar para arquitetos e empresários da construção civil a convite de Marcelo Akkary Crédito: Cloves Louzada

Parabéns pra você!

Querida de RR, Andréia Lopes vai comemorar aniversário com bolo e parabéns pra você, na segunda-feira (26), no ateliê Carolina Neves. 

CarnaOnças 2024

Luciana Almeida e Gustavo Menescal, Bruno e Talita Pinho, Patrick Ribeiro e DéboraVeronez, Rose e Elvécio Faé, Denise e Fernando Giestas são convidados do CarnaOnças 2024, a ressaca de Carnaval da Confraria das Onças, neste sábado (24), na Ilha do Frade. Os anfitriões são Décio e Eulália Chieppe. A folia será embalada pela cantora Lilia Lomeu e banda. Vai ferver!!!

NA PARAÍBA

Mercado imobiliário inovador

Empresas no Espírito Santo estão colaborando para impulsionar o mercado imobiliário estadual. Em Vitória, ArcelorMittal, Nazca e Abaurre trabalharam juntas no complexo Reserva Vitória. Na Serra, Fortes Engenharia, Apex e Nós Arq+Eng investiram R$118 milhões no condomínio logístico Apex Log. Essas empresas fazem parte da comunidade Base27 e compartilharão seus cases de sucesso no evento Base Conecta. Na próxima quarta-feira (28), às 16h, o Base27 receberá os responsáveis pelos projetos para mostrar como a inovação impulsionou os resultados nos empreendimentos. Pollyana Rosa, Head de Inovação do Base27, destaca que esses cases demonstram como a colaboração entre as empresas está transformando o mercado.

EM SÃO PAULO

QUERIDOS DE RR

Valdecir Torezani e Sandro Pretti
Valdecir Torezani e Sandro Pretti: em encontro do mercado imobiliário na cidade Crédito: Cloves Louzada

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