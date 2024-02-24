Casal do ES participa de famoso festival de vinho em Santa Catarina

Empresas no Espírito Santo estão colaborando para impulsionar o mercado imobiliário estadual. Em Vitória, ArcelorMittal, Nazca e Abaurre trabalharam juntas no complexo Reserva Vitória. Na Serra, Fortes Engenharia, Apex e Nós Arq+Eng investiram R$118 milhões no condomínio logístico Apex Log. Essas empresas fazem parte da comunidade Base27 e compartilharão seus cases de sucesso no evento Base Conecta. Na próxima quarta-feira (28), às 16h, o Base27 receberá os responsáveis pelos projetos para mostrar como a inovação impulsionou os resultados nos empreendimentos. Pollyana Rosa, Head de Inovação do Base27, destaca que esses cases demonstram como a colaboração entre as empresas está transformando o mercado.