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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou a exposição em homenagem a Camata em Vitória

Publicado em
22 fev 2024 às 11:49
Foi super prestigiada a abertura da exposição  "Camata - A Voz da Imigração Italiana", em homenagem o saudoso líder político capixaba, Gerson Camata, e aos  imigrantes italianos que fazem parte da história do Estado, nesta quarta-feira (21), na Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales). A mostra é uma realização da Ales e do Instituto Sincades. 
O vernissage  reuniu lideranças capixabas e contou com a presença de familiares do ex-governador, entre eles a viúva e ex-deputada federal Rita Camata, os filhos Enza e Bruno e os netos Enrico, Antonella e Rafaella.
A exposição conta com uma viagem visual pela "Linha do Tempo da Imigração Italiana", que irá destacar os principais marcos e eventos ligados ao movimento no Brasil.
Os visitantes são conduzidos por uma galeria com obras que capturam a essência da vida e do legado de Gerson Camata, que sempre defendeu a bandeira do imigrante, e foi o autor da Lei Federal 11.687, que instaurou a comemoração da imigração italiana no dia 21 de fevereiro.
A mostra pretende proporciona uma oportunidade de reflexão sobre o passado, celebração do presente e inspiração para o futuro, no ano que se completam 150 anos da imigração italiana no Brasil, além de fortalecer os laços entre as comunidades capixabas e italianas.
Família Camata, Marcelo Santos e Idalberto Moro na primeira visita à exposição
Família Camata, Marcelo Santos e Idalberto Moro na primeira visita à exposição Crédito: Damon
"O sentimento é de muita gratidão à Assembleia Legislativa, à colônia italiana, porque, se não fosse a colônia italiana, nossa descendência também, nós não estaríamos celebrando 150 anos de quem desbravou o Espírito Santo. Eles vieram para substituir a mão de obra escrava e o Gerson teve o orgulho de poder representá-los por mais de 40 anos na vida pública (…)"
Marcelo Santos, Rita Camata e Renato Casagrande
Marcelo Santos, Rita Camata e Renato Casagrande e as nestas Antonella e Rafaella Crédito: Damon
A deputada estadual Janete de Sá e os netos de Camata, Antonella, Rafaella e Enrico
A deputada estadual Janete de Sá e os netos de Camata, Antonella, Rafaella e Enrico Crédito: Naira Scárdua
Os anfitriões Idalberto Moro, presidente do Sincades, e Marcelo Santos, presidente da Ales
Idalberto Moro, presidente do Sincades, e Marcelo Santos, presidente da Ales Crédito: Damon

Exposição “Camata - A Voz da Imigração Italiana"

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