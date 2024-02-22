Veja quem prestigiou o jantar com arte do Instituto Ponte em Vitória

As galeristas Sandra Matias, Lara Brotas e a presidente do Instituto Ponte Bartira Almeida comemoram mais um sucesso do jantar beneficente da Matias Brotas em parceria com o Instituto Ponte, que chegou em sua 3ª edição, nesta terça-feira (20), no Restaurante Soeta. Nesta edição, o jantar contou com a presença do artista carioca Antonio Bokel, que apresentou duas séries inéditas. Parte da renda da venda das obras será revertida ao Instituto Ponte para custeio da vida estudantil de crianças e a adolescentes que fazem parte do projeto. O menu foi assinado pela chef Bárbara Verzola e a decoração por Bruna Medeiros. Veja quem passou por lá na galeria de Cacá Lima.

Com uma verdadeira viagem no tempo, a CDL Vitória comemora seus 60 anos transformando o comércio nesta sexta-feira, 23, com uma grande festa no Ilha Buffet. “A noite promete ser uma experiência única, unindo passado, presente e futuro”, adiantou o presidente da entidade, Rogério Alcântara.

A designer de joias Carolina Neves promove mais uma ação solidária, a primeira de 2024. A iniciativa, que chega à quinta edição, reunirá as roupinhas, sapatos e acessórios dos Babies Trin (Ben, Martin e Tito) em um bazar especial, onde parte da renda será revertida para uma causa nobre. O evento solidário está marcado para esta sexta-feira (23), no charmoso ateliê Carolina Neves, na Praia do Canto, das 13h às 19h horas.

A sétima turma do curso Winemaker, da Miolo, conta com o engenheiro capixaba Luiz Paulo de Oliveira Santos. Ele parte, neste fim de semana, para Bento Gonçalves, para mais uma etapa de estudos. O curso é coordenado pelo enólogo da família, Adriano Miolo, com suporte de toda a equipe da vinícola. Ao final, os participantes produzem seu próprio vinho.

Estará disponível nos principais tocadores de música a partir desta sexta, dia 23, as faixas da trilha sonora feita por Arthur Navarro para o documentário Corredores, produzido pelo Instituto Últimos Refúgios. Dirigido por Klaus Berg, o filme mostra a importância do Corredor Ecológico existente entre o Parque Estadual da Pedra Azul, a Reserva Ambiental Águia Branca e o Parque Estadual do Forno Grande, todos localizados na região de montanhas do Espírito Santo. O lançamento oficial de Corredores acontece nos próximos dias 29 de fevereiro, no Cine Jardins, e 9 de março, no Cinemark do Shopping Vitória, com exibições gratuitas. Os interessados em assistir o documentário já podem se inscrever nos links disponíveis na bio do Instagram do instituto: @ultimosrefugios.