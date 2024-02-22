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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Veja quem prestigiou o jantar com arte do Instituto Ponte em Vitória

Publicado em
22 fev 2024 às 03:00
Sandra Matias, Antonio Bokel, Lara Brotas e Bartira Almeida
Sandra Matias, Antonio Bokel, Lara Brotas e Bartira Almeida: em noite de arte e solidariedade em Vitória Crédito: Cacá Lima
As galeristas Sandra Matias, Lara Brotas e a presidente do Instituto Ponte Bartira Almeida comemoram mais um sucesso do jantar beneficente da Matias Brotas em parceria com o Instituto Ponte, que chegou em sua 3ª edição, nesta terça-feira (20), no Restaurante Soeta. Nesta edição, o jantar contou com a presença do artista carioca Antonio Bokel, que apresentou duas séries inéditas. Parte da renda da venda das obras será revertida ao Instituto Ponte para custeio da vida estudantil de crianças e a adolescentes que fazem parte do projeto. O menu foi assinado pela chef Bárbara Verzola e a decoração por Bruna Medeiros.  Veja quem passou por lá na galeria de Cacá Lima.

Jantar do Instituto Ponte

ENCONTRO

Capixaba na Serra Gaúcha

A sétima turma do curso Winemaker, da Miolo, conta com o engenheiro capixaba Luiz Paulo de Oliveira Santos. Ele parte, neste fim de semana, para Bento Gonçalves, para mais uma etapa de estudos. O curso é coordenado pelo enólogo da família, Adriano Miolo, com suporte de toda a equipe da vinícola. Ao final, os participantes produzem seu próprio vinho.

Ação solidária

A designer de joias Carolina Neves promove mais uma ação solidária, a primeira de 2024. A iniciativa, que chega à quinta edição, reunirá as roupinhas, sapatos e acessórios dos Babies Trin (Ben, Martin e Tito) em um bazar especial, onde parte da renda será revertida para uma causa nobre. O evento solidário está marcado para esta sexta-feira (23), no charmoso ateliê Carolina Neves, na Praia do Canto, das 13h às 19h horas.

Festa

Com uma verdadeira viagem no tempo, a CDL Vitória comemora seus 60 anos transformando o comércio nesta sexta-feira, 23, com uma grande festa no Ilha Buffet. “A noite promete ser uma experiência única, unindo passado, presente e futuro”, adiantou o presidente da entidade, Rogério Alcântara. 

Pagode

Embora o carnaval tenha chegado ao fim, a atmosfera festiva continua no Iate Clube do Espírito Santo! Está marcado para o sábado, 2 de março, às 17h,  o 'Pagodices'. 

EVENTO MÉDICO

As oncologistas Alyssa Miranda, Kítia Perciano e Camila Beatrice
As oncologistas Alyssa Miranda, Kítia Perciano e Camila Beatrice prestigiaram a aula da médica Juliana Alvarenga, em evento médico na capital. A especialista falou sobre o estudo Poseidon, que tem como foco o tratamento do câncer de pulmão. Crédito: Divulgação

TRILHA SONORA

Estará disponível nos principais tocadores de música a partir desta sexta, dia 23, as faixas da trilha sonora feita por Arthur Navarro para o documentário Corredores, produzido pelo Instituto Últimos Refúgios. Dirigido por Klaus Berg, o filme mostra a importância do Corredor Ecológico existente entre o Parque Estadual da Pedra Azul, a Reserva Ambiental Águia Branca e o Parque Estadual do Forno Grande, todos localizados na região de montanhas do Espírito Santo. O lançamento oficial de Corredores acontece nos próximos dias 29 de fevereiro, no Cine Jardins, e 9 de março, no Cinemark do Shopping Vitória, com exibições gratuitas. Os interessados em assistir o documentário já podem se inscrever nos links disponíveis na bio do Instagram do instituto: @ultimosrefugios.

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