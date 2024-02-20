Campeão da Stock Car vai ganhar joia criada por designer do ES

Oferecida pela ArcelorMittal, líder mundial no mercado de aço, patrocinadora do principal campeonato de automobilismo do Brasil e fornecedora do aço oficial dos novos carros da categoria que estreiam em 2025, a joia, que será entregue a todos os campeões da Stock Car daqui para frente, foi assinada pela designer capixaba Ana Paula Castro e produzido pela Grifith Joalheiros , a convite da ArcelorMittal.

Para o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, o anel eleva o nome da Stock Car no cenário esportivo brasileiro, aumentando o reconhecimento dos pilotos. “A inciativa simboliza a admiração, respeito e grandeza que a ArcelorMittal nutre pelo automobilismo brasileiro, seus pilotos e fãs. Nele, estão inseridos os valores da ética, da integridade, do “fair play” no esporte e na vida, bem como o DNA de quem produz aços inteligentes. Somos gratos a designer Ana Paula Castro, ao Jorge Fernandes da Grifith Joalheiros e a Fernando Julianelli da Vicar por acreditarem na ideia e a tornarem possível”, disse João Bosco.