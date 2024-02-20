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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Campeão da Stock Car vai ganhar joia criada por designer do ES

Publicado em
20 fev 2024 às 03:00
Anel de Campeão criado pela artista Ana Paula Castro e oferecido pela ArcelorMittal
Anel de Campeão criado pela artista Ana Paula Castro e oferecido pela ArcelorMittal Crédito: Alex Gouvea/divulgação
Ter o privilégio de levantar um troféu é o sonho de qualquer atleta em todos os esportes. Neste ano, a Stock Car foi além. O campeão da temporada 2023 da Pro Series, Gabriel Casagrande, não vai apenas erguer o troféu. Na cerimônia que celebrará a abertura da temporada de 2024, no dia 1º de março, sexta-feira, em Goiânia, ele receberá uma joia que eternizará o título: o Anel de Campeão.
Oferecida pela ArcelorMittal, líder mundial no mercado de aço, patrocinadora do principal campeonato de automobilismo do Brasil e fornecedora do aço oficial dos novos carros da categoria que estreiam em 2025, a joia, que será entregue a todos os campeões da Stock Car daqui para frente, foi assinada pela designer capixaba Ana Paula Castro e produzido pela Grifith Joalheiros, a convite da ArcelorMittal.
Para o diretor de Sustentabilidade e Relações Institucionais da ArcelorMittal, João Bosco Reis da Silva, o anel eleva o nome da Stock Car no cenário esportivo brasileiro, aumentando o reconhecimento dos pilotos. “A inciativa simboliza a admiração, respeito e grandeza que a ArcelorMittal nutre pelo automobilismo brasileiro, seus pilotos e fãs. Nele, estão inseridos os valores da ética, da integridade, do “fair play” no esporte e na vida, bem como o DNA de quem produz aços inteligentes. Somos gratos a designer Ana Paula Castro, ao Jorge Fernandes da Grifith Joalheiros e a Fernando Julianelli da Vicar por acreditarem na ideia e a tornarem possível”, disse João Bosco.
Ana Paula Castro assina o troféu da Stock Car 2022
Ana Paula Castro assina o troféu da Stock Car 2022 Crédito: Divulgação

EM ORLANDO

Nosso cirurgião, Ariosto Santos, curte as férias em Orlando ao lado de Shirley Santos e o filho Arthur Santos.
Nosso cirurgião, Ariosto Santos, curte as férias em Orlando ao lado de Shirley Santos e o filho Arthur Santos Crédito: Divulgação

Congresso em SP

 Karina Mazzini embarca para São Paulo nesta quinta-feira (22) para mais um congresso. A profissional participará do Medical Technologies and Cosmiatry (MTC), um evento que traz as principais novidades de tecnologia dermatológica. Sempre antenada nas últimas tendências, Karina busca se manter atualizada com os avanços da área e trazer tudo em primeira mão para seus pacientes.

A voz da imigração italiana

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo e o Instituto Sincades inauguram na quarta-feira (21) a exposição "Camata - A Voz da Imigração Italiana", uma experiência única que homenageará o saudoso líder político capixaba, Gerson Camata, além dos imigrantes italianos que moldaram a história do estado.

Referência em mercado imobiliário

Nesta terça-feira (20), os sócios da RE/MAX Espirito Santo Aluísio Sarlo, Eduardo Ambrósio, Thiago Setubal e André Rodrigues recebem uma das maiores referências do mercado imobiliário Europeu, a brasileira Eliane Ribeiro. Na ocasião, a top producer participará o dia inteiro de uma imersão em processos e metodologias para que corretores de imóveis alavanquem as suas carreiras. O evento acontecerá no Auditório da Findes, das 9 às 17h.

Jantar do bem

É nesta terça (20), o jantar beneficente promovido pela galeria Matias Brotas arte contemporânea em parceria com o Instituto Ponte, que acontece no Soeta. Sandra Matias, Lara Brotas e Bartira Almeida comemoram os ingressos esgotados. O encontro terá a presença mais que especial do artista carioca Antonio Bokel com exposição de duas séries inéditas no qual parte da renda da venda das obras será revertida ao Instituto Ponte para custeio da vida estudantil de crianças e adolescentes do projeto.

NA BAHIA

A cirurgiã-dentista Marlei Bonella em Ilhéus, Bahia, ao lado do marido Rogerio Zorzal e do filho Leonardo no Resort Cana Brava.
A cirurgiã-dentista Marlei Bonella em Ilhéus, Bahia, ao lado do marido Rogerio Zorzal e do filho Leonardo no Resort Cana Brava Crédito: Divulgação

Festival de cinema de Vitória

Mais de 700 produções vindas de todos os cantos do País já estão inscritas no 31º Festival de Cinema de Vitória. E ainda dá tempo de participar! Até 4 de março, realizadores e realizadoras de todo o Brasil podem enviar seu filmes. A seleção irá compor a programação do evento que acontece de 20 a 25 de julho na capital capixaba. As inscrições são gratuitas e estão disponíveis no endereço www.festivaldevitoria.com.br

EXPOSIÇÃO

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