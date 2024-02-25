Psicóloga do ES participa de comissão da ONU sobre estatuto da mulher nos EUA

Vila Velha será palco do maior evento de criatividade do mundo, o World Creativity Day (WCD). E o Laboratório de Inovação Social Das Pretas, que está sob o comando da CEO Priscila Gama, é o mantenedor oficial da ação que já tem data certa para acontecer. Será nos dias 19, 20 e 21 de abril, no Shopping Adventure Mall, na Praia da Costa. Com apoio da Rede Globo, a edição 2024 do WCD amplia a discussão entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil sobre as diversas inteligências e como a criatividade está inserida nesse contexto.