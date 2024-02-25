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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Psicóloga do ES participa de comissão da ONU sobre estatuto da mulher nos EUA

Publicado em
25 fev 2024 às 03:00
A psicóloga e consultora corporativa Gina Strozzi começa o mês de março com a agenda cheia
A psicóloga e consultora corporativa Gina Strozzi começa o mês de março com a agenda cheia Crédito: Divulgação
A psicóloga e consultora corporativa Gina Strozzi começa o mês de março com a agenda cheia. No dia 8, que é o Dia Internacional da Mulher, ela embarca para Nova York, como Delegada da Comissão da ONU sobre o Estatuto da Mulher, ou ONU CSW68, na sigla em inglês.
Criada em 1946, a Comissão sobre o Estatuto da Mulher é o principal órgão intergovernamental global dedicado exclusivamente à promoção da igualdade de gênero e ao empoderamento feminino.
Antes de partir para NY, Gina participa também em São Paulo do Congresso de Saúde Mental Corporativa. Neste momento, a psicóloga está em fase de consolidação no reposicionamento de sua carreira, atuando como palestrante, consultora empresarial e treinadora da alta liderança do mundo corporativo.

CAFÉ DA MANHÃ

André Hees, Renato Avelar e Ivan Henrique Reis
André Hees, Renato Avelar e Ivan Henrique Reis: apresentação de imóvel na Ilha do Boi, em Vitória Crédito: Renata Rasseli

Imposto sobre herança em pauta

A reforma tributária em discussão no cenário político brasileiro inclui a implementação de uma alíquota progressiva para o imposto sobre herança. Essa medida, se aprovada, representará uma mudança significativa no panorama fiscal do país, buscando promover uma maior equidade tributária. “A proposta de antecipação de heranças também está em pauta, visando a redução da carga tributária sobre os beneficiários”, conta o especialista João Eugênio Modenesi Filho. No Espírito Santo, a alíquota sobre heranças é de 4%. Com a reforma, é estimado que ela varie entre 2% a 8%.

MODA SUSTENTÁVEL

Brunella Sgaria, consultora de imagem e estilo, abriu o closet e desapegou de looks incríveis para a Loja do Asilo. Junto com Thais Góis elas deram início às vendas on line da loja.
Brunella Sgaria, consultora de imagem e estilo, abriu o closet e desapegou de looks incríveis para a Loja do Asilo. Junto com Thais Góis elas deram início às vendas on line da loja. Crédito: Cacá Lima

Criatividade

Vila Velha será palco do maior evento de criatividade do mundo, o World Creativity Day (WCD). E o Laboratório de Inovação Social Das Pretas, que está sob o comando da CEO Priscila Gama, é o mantenedor oficial da ação que já tem data certa para acontecer. Será nos dias 19, 20 e 21 de abril, no Shopping Adventure Mall, na Praia da Costa. Com apoio da Rede Globo, a edição 2024 do WCD amplia a discussão entre poder público, iniciativa privada e sociedade civil sobre as diversas inteligências e como a criatividade está inserida nesse contexto.

INAUGURAÇÃO

Khemel Oliveira , Andressa Barcelos e Lucas Belmont
Khemel Oliveira , Andressa Barcelos e Lucas Belmont: na inauguração do Picadeiro Circus, primeiro restaurante rodízio temático do estado, que abriu as portas na Praia de Itaparica, Vila Velha  Crédito: Thuanny Louzada

RODA DE CONVERSA

Fernanda Rabelo e Rosanea de Freitas
Fernanda Rabelo e Rosanea de Freitas: em bate-papo sobre arte e terapia Crédito: Mônica Zorzanelli

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