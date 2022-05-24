Temperaturas baixas: 07 produtos para deixar seu pet bem agasalhado
Esfriou
Temperaturas baixas: 07 produtos para deixar seu pet bem agasalhado
O frio está dando a cara aqui no Espírito Santo. E alguns produtos são fundamentais para deixar seu pet bem agasalhado. Lembre-se: separe alguns itens usados de seu animal para doar aos abrigos. Sua solidariedade é muito importante!
Esse cachecol em pelúcio carneirinho é ótimo para vestir seu animal aventureiro.Crédito: Divulgação
As temperaturas estão caindo. Pelo jeito, o inverno está começando a dar as caras. E, como sabemos, os nossos “filhos de quatro patas” também precisam ficar bem agasalhados. Nesta semana, a coluna É o bicho traz produtos que vão deixar seu pet bem quentinho, seja na hora de passear, seja na hora de dormir. E lembre-se: os cachorrinhos e gatinhos dos abrigos também precisam de mantinhas, toalhas, roupinhas, entre outros. Chegou a hora, então, de fazer uma arrumação nas coisas do seu mascote e separar alguns desses itens para doar.
Pronto para arrasar!
Com esse moletom seu cachorrinho vai arrasarCrédito: Divulgação
Com esse moletom, seu cachorrinho, além de super estiloso, vai ficar bem agasalhado, em casa ou na hora do passeio. E na rua, certamente, vai arrasar o coração. É 100% algodão e tem nas cores azul-bebê, caqui e azul. Custa R$ 24,99 na Shein.
Puro charme
Seu gatinho gosta de usar roupinha, então esse casaquinho vai deixá-lo charmoso neste invernoCrédito: Divulgação
Caso o seu gatinho seja daqueles acostumados a usar roupinhas, este casaquinho 100% poliéster e colorido vai chegar em boa hora. Com ela, seu bichano vai ficar super charmoso. Não esqueça de tirar muitas fotos e postar, com certeza terá muitos cliques nas redes sociais! Custa R$ 15,95, também, na Shein.
Embaixo da coberta
Com este frio, uma mantinha como esta, da Fabuloso Pets, vai aquecer seu amigoCrédito: Divulgação
Com a Manta Fofura, seu pet vai ter um sono tranquilo e bem quentinho. Fabricada em tecido de plush, é leve, fácil de lavar, super macio e aconchegante. São dois tamanhos: P (35X50 centímetros) e G (40X55 centímetros). Custa R$ 69,90, na Fabuloso Pets.
Seu pet nas nuvens
Esta caminha de plush vai levar seu pet aos sonhos mais deliciososCrédito: Divulgação
Com esta caminha, o soninho do seu “filho de quatro patas” vai ser bem mais gostoso. Com modelagem anatômica, ultra macia e super confortável, pode ser usada por cachorros ou gatos. Seus fios de pelúcia, em torno de 4 centímetros, garantem a maciez para deixar o pet nas nuvens. Além de confortável, ela também vai dar um toque bem charmoso no cantinho da casa destinado a seu amigo animal. Custa R$ 219, na Bichinho Virtual.
Pet grung
Quem vai resistir a esse gorrinho quando ver o seu petCrédito: Divulgação
Seu cachorrinho vai ficar lindo com esse gorrinho Pet Jack. É uma peça única, fabricada em algodão, que vai deixar seu amigo pronto para dar uma volta nas montanhas capixabas, hospedando-se em um hotel pet friendly. As imagens, certamente, vão conquistar muitos corações nas redes sociais. Tem tamanhos P, M e G. Custa R$ 109,90, na Pet Magia.
Estilo europeu
Esse cachecol em pelúcio carneirinho é ótimo para vestir seu animal aventureiro.Crédito: Divulgação
Seu cachorro é daqueles aventureiros e vocês adoram se embrenhar pelas matas do Espírito Santo? Então, com as temperaturas mais baixas chegando, é bom garantir que nem um dos dois passe frio. Para ele, que tal adquirir o Cachecol Fofo Bear - Caramelo? Em pelúcia carneirinho, além de quentinho, seu amigo vai ficar muito estiloso. Agora é só pegar a estrada e curtir a natureza com conforto! Custa R$ 34,93, na Pet Elegante
Proteção da chuva
Garanta que seu pet não vai se molhar caso caia uma chuvaCrédito: Divulgação
O tempo não está muito bom, além do frio, ainda pode chover, mas seu “filho de quatro patas” não quer nem saber, a hora do passeio é sagrada. Então, para garantir, é melhor garantir uma capa de chuva para ele. Impermeável, tem abertura para a guia e é muito fácil de colocar e cobre a barriguinha também. E ainda vem com uma bag para guardar. Nos tamanhos P, M, G e GG. O tórax (barriga) e pescoço são ajustáveis com velcro, não há necessidade de medir. Custa R$ 99,90, na Aumor
Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar