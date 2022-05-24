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Esfriou

Temperaturas baixas: 07 produtos para deixar seu pet bem agasalhado

O frio está dando a cara aqui no Espírito Santo. E alguns produtos são fundamentais para deixar seu pet bem agasalhado. Lembre-se: separe alguns itens usados de seu animal para doar aos abrigos. Sua solidariedade é muito importante!

Publicado em 24 de Maio de 2022 às 02:00

Publicado em 

24 mai 2022 às 02:00
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Cachorro com cachecol
Esse cachecol em pelúcio carneirinho é ótimo para vestir seu animal aventureiro. Crédito: Divulgação
As temperaturas estão caindo. Pelo jeito, o inverno está começando a dar as caras. E, como sabemos, os nossos “filhos de quatro patas” também precisam ficar bem agasalhados. Nesta semana, a coluna É o bicho traz produtos que vão deixar seu pet bem quentinho, seja na hora de passear, seja na hora de dormir. E lembre-se: os cachorrinhos e gatinhos dos abrigos também precisam de mantinhas, toalhas, roupinhas, entre outros. Chegou a hora, então, de fazer uma arrumação nas coisas do seu mascote e separar alguns desses itens para doar.

Pronto para arrasar!

Com esse moletom da Shein, seu cachorrinho vai arrasar
Com esse moletom seu cachorrinho vai arrasar Crédito: Divulgação
Com esse moletom, seu cachorrinho, além de super estiloso, vai ficar bem agasalhado, em casa ou na hora do passeio. E na rua, certamente, vai arrasar o coração. É 100% algodão e tem nas cores azul-bebê, caqui e azul. Custa R$ 24,99 na Shein.

Puro charme

Seu gatinho gosta de usar roupinha, então esse casaquinho também da Shein, vai deixá-lo charmoso neste inverno
Seu gatinho gosta de usar roupinha, então esse casaquinho vai deixá-lo charmoso neste inverno Crédito: Divulgação
Caso o seu gatinho seja daqueles acostumados a usar roupinhas, este casaquinho 100% poliéster e colorido vai chegar em boa hora. Com ela, seu bichano vai ficar super charmoso. Não esqueça de tirar muitas fotos e postar, com certeza terá muitos cliques nas redes sociais! Custa R$ 15,95, também, na Shein.

Embaixo da coberta

Com este frio, uma mantinha como esta, da Fabuloso Pets, vai aquecer seu amigo
Com este frio, uma mantinha como esta, da Fabuloso Pets, vai aquecer seu amigo Crédito: Divulgação
Com a Manta Fofura, seu pet vai ter um sono tranquilo e bem quentinho. Fabricada em tecido de plush, é leve, fácil de lavar, super macio e aconchegante. São dois tamanhos: P (35X50 centímetros) e G (40X55 centímetros). Custa R$ 69,90, na Fabuloso Pets.

Seu pet nas nuvens

Esta caminha de plush da Bichinho Virtual vai levar seu pet aos sonhos mais deliciosos
Esta caminha de plush vai levar seu pet aos sonhos mais deliciosos Crédito: Divulgação
Com esta caminha, o soninho do seu “filho de quatro patas” vai ser bem mais gostoso. Com modelagem anatômica, ultra macia e super confortável, pode ser usada por cachorros ou gatos. Seus fios de pelúcia, em torno de 4 centímetros, garantem a maciez para deixar o pet nas nuvens. Além de confortável, ela também vai dar um toque bem charmoso no cantinho da casa destinado a seu amigo animal. Custa R$ 219, na Bichinho Virtual.

Pet grung

Quem vai resistir a esse gorrinho quando ver o seu pet
Quem vai resistir a esse gorrinho quando ver o seu pet Crédito: Divulgação
Seu cachorrinho vai ficar lindo com esse gorrinho Pet Jack. É uma peça única, fabricada em algodão, que vai deixar seu amigo pronto para dar uma volta nas montanhas capixabas, hospedando-se em um hotel pet friendly. As imagens, certamente, vão conquistar muitos corações nas redes sociais. Tem tamanhos P, M e G. Custa R$ 109,90, na Pet Magia.

Estilo europeu

Esse cachecol em pelúcio carneirinho é ótimo para vestir seu animal aventureiro
Esse cachecol em pelúcio carneirinho é ótimo para vestir seu animal aventureiro. Crédito: Divulgação
Seu cachorro é daqueles aventureiros e vocês adoram se embrenhar pelas matas do Espírito Santo? Então, com as temperaturas mais baixas chegando, é bom garantir que nem um dos dois passe frio. Para ele, que tal adquirir o Cachecol Fofo Bear - Caramelo? Em pelúcia carneirinho, além de quentinho, seu amigo vai ficar muito estiloso. Agora é só pegar a estrada e curtir a natureza com conforto! Custa R$ 34,93, na Pet Elegante

Proteção da chuva

Garanta que seu pet não vai se molhar caso caia uma chuva
Garanta que seu pet não vai se molhar caso caia uma chuva Crédito: Divulgação
O tempo não está muito bom, além do frio, ainda pode chover, mas seu “filho de quatro patas” não quer nem saber, a hora do passeio é sagrada. Então, para garantir, é melhor garantir uma capa de chuva para ele. Impermeável, tem abertura para a guia e é muito fácil de colocar e cobre a barriguinha também. E ainda vem com uma bag para guardar. Nos tamanhos P, M, G e GG. O tórax (barriga) e pescoço são ajustáveis com velcro, não há necessidade de medir. Custa R$ 99,90, na Aumor

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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