Pet também sente frio: saiba os cuidados com eles no outono e inverno

Prevenção

Melissa recomenda agasalhar aqueles animais que não possuem muita proteção de pelo. ''Procure colocar uma roupa mais quentinha para o animal passear na rua'', exemplifica. Também é importante que os tutores se liguem nos horários e evitem sair durante dias com ventos mais frios.

A veterinária fala para também evitar banhos frios em horários que podem ser inapropriados para saúde do animal. ''Se for dar banho, dê em horários mais quentes. Caso leve em pet shop, peça para que o banho seja com a água morna'', ressalta.

Assim como outras espécies, os animais também se deliciam mais durante o tempo frio. ''Como os humanos também comem mais, existe o momento em que os tutores querem dar comida caseira'', diz Melissa, afirmando ser uma ação errada. Alguns alimentos são totalmente proibidos para os pets, logo deve-se ''evitar dar guloseimas para cachorro porque, apesar deles comerem mais, a alimentação deve ser focada em ração''.