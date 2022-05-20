Pet também sente frio: saiba os cuidados com eles no outono e inverno

Apesar do frio trazer dias de glória para as raças mais peludas, o tempo mais gelado pode prejudicar alguns cachorros. Nessa época do ano, meados do outono e quase inverno, os pets também sentem a consequência da brusca mudança de tempo. A veterinária Melissa Ferreira explicou esse processo e deu algumas dicas de como cuidar dessa turma nas baixas temperaturas.
De acordo com a veterinária, os cães também sentem frio - mas menos que os humanos. ''Eles possuem camada de pelo além da de gordura. Assim, a sensação térmica deles é menor do que a nossa e eles conseguem se proteger mais das baixas temperaturas'', pontua. Entretanto, independente da raça, existe um perigo que os donos devem se atentar nessa época do ano: a gripe canina. Apesar de não ser grave, cuidados devem ser tomados.
Melissa explica que a gripe não é apenas um ''resfriadinho''. ''Começa quando o tempo está seco e muda para o tempo frio. Realmente é uma gripe e pode ser transmitida por vírus ou por bactéria entre cachorros''. A especialista alerta que os animais devem ser vacinados para evitar a propagação da doença.
Além da prevenção da gripe canina, existem outros cuidados que os tutores devem ter com o pet durante a friagem. Confira 4 dicas que a veterinária considera essenciais:
Prevenção
Melissa recomenda agasalhar aqueles animais que não possuem muita proteção de pelo. ''Procure colocar uma roupa mais quentinha para o animal passear na rua'', exemplifica. Também é importante que os tutores se liguem nos horários e evitem sair durante dias com ventos mais frios.
A veterinária fala para também evitar banhos frios em horários que podem ser inapropriados para saúde do animal. ''Se for dar banho, dê em horários mais quentes. Caso leve em pet shop, peça para que o banho seja com a água morna'', ressalta.
Assim como outras espécies, os animais também se deliciam mais durante o tempo frio. ''Como os humanos também comem mais, existe o momento em que os tutores querem dar comida caseira'', diz Melissa, afirmando ser uma ação errada. Alguns alimentos são totalmente proibidos para os pets, logo deve-se ''evitar dar guloseimas para cachorro porque, apesar deles comerem mais, a alimentação deve ser focada em ração''.
O principal risco para os pets durante a friagem é a gripe canina, como citada no começo da matéria. Melissa alega que, entre os principais cuidados, o mais importante é prevenir que aconteça. Para isso, existem vacinas que todo cão deve tomar, que vão além da imunização da gripe. A veterinária finaliza ao reforçar a V10, uma das mais importantes para os animais, que protege de outras doenças mais graves que podem surgir nesse período.