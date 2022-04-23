Conheça oito praças com espaços especiais para curtir com os cães em Vitória

"Pracão" na Praça Don João Batista, em São Pedro Crédito: André Sobral

O sonho dos donos de pet é ter um espaço adequado para levar seu bichinho de estimação para passear e brincar. Felizmente, esse lugar já é uma realidade em alguns bairros da capital capixaba. A “Pracão”, nome destinado à área própria para o animal, está presente em oito praças de Vitória.

Esses espaços são exclusivos para a convivência dos animais de estimação. Na praça, os cães têm brinquedos específicos para fazer exercícios e se divertirem, confeccionados com materiais como madeira e pneus. Os itens servem para estimular o instinto dos cães e promover o bem-estar do seu "melhor amigo".

REGRAS

Apesar do ambiente ser público, existem algumas regras a serem seguidas pelos tutores. Para utilizar a “Pracão”, o dog precisa estar com coleira e guia adequadas ao seu tamanho e porte, obrigatoriamente guiado por seu dono. Além disso, o animal só poderá permanecer solto dentro do espaço permitido e sempre acompanhado do responsável.

Vale lembrar que, caso o pet apresente comportamento perigoso ou antissocial, o tutor deverá utilizar contenção adequada, como, por exemplo, a focinheira, para evitar possíveis acidentes. Segundo Katiuscia Oliveira, moradora do bairro São Pedro, que ganhou a “Pracão” no último sábado (16), era preciso um local adequado para a interação dos cães.

"Os animais precisavam desse espaço para interagir e brincar com segurança. Agora vamos ficar mais tranquilos com esse local fechado, para eles se divertirem. Também podemos sentar, conversar e ficar tranquilos de que não terá bicicleta ou skate passando", disse.

Além de São Pedro, os bairros de Jardim Camburi, Praia de Santa Helena, Bento Ferreira, Barro Vermelho, Jardim da Penha e Centro também dispõe do local para os pets. Confira abaixo onde ficam todas as “Pracão” de Vitória.

São Pedro Atenção moradores do bairro de Praia de Santa Helena, a "Pracão" está localizada na Praça do Cauê, perto da subida da Terceira ponte. Os tutores podem levar seus animais de estimação para passear, brincar e fazer as necessidades fisiológicas. O bairro Jardim Camburi é o único que possui duas "Pracão" em Vitória. A primeira, está localizada na Praça Nilze Mendes, no final do bairro sentido Serra. A outra "Pracão" do bairro mais populoso de Vitória fica perto da praia, dentro do Atlântica Parque. Essa é uma boa opção para os donos de pet que moram próximos de Camburi. Além do espaço da Prefeitura, o calçadão também serve como um belo cenário para dar uma volta com o animal. Em Jardim da Penha, o espaço apropriado fica na Praça Philogomiro Lannes (também conhecida como "Praça da Flash Vídeo"). Para encontrar uma "Pracão" no Centro de Vitória, basta ir até a Praça Getúlio Vargas, na Beira-Mar. O local é cercado com brinquedos e conta até bancos para os tutores descansarem. No bairro Barro Vermelho, o "Pracão" está localizado no Parque Municipal Pianista Manolo Cabral (Chácara Paraíso), atrás da Petrobrás. Bento Ferreira também está dentro dos bairros que contam com o espaço especial para os cachorrinhos. É só dar uma volta pela Praça Prefeito Oswald Guimarães que os tutores podem levar os pets para se divertirem. O último bairro de Vitória a receber uma "Pracão" é São Pedro. No sábado (16), foi inaugurado o local destinado a diversão e aconchego dos bichinhos. Localizado na Praça Don João Batista, o espaço está aberto à visitação.