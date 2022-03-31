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Vira-latas são favoritos entre os brasileiros, aponta pesquisa

Para chegar ao resultado, a empresa analisa os pets cadastrados em sua plataforma em mais de 750 cidades do Brasil
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 31 de Março de 2022 às 15:07

Vira-lata, pet, cachorro
Vira-lata, pet, cachorro Crédito: Shutterstock
Não é nenhuma novidade o amor que os brasileiros têm por cães vira-latas. De acordo com o PetCenso 2021, levantamento realizado pela DogHero para descobrir as raças mais populares, os cachorros sem raça definida são preferência da maioria dos tutores.
Eles aparecem no topo do ranking com 40%, em seguida estão shih-tzu e yorkshire terrier com 12% e 5%, respectivamente. O censo é anual e começou a ser feito em 2016 - desde então, os vira-latas estão no 1º lugar.
Para chegar ao resultado, a empresa analisa os pets cadastrados em sua plataforma em mais de 750 cidades do Brasil. Ao todo, são 1,9 milhão de animais, sendo que 350 mil entraram no ano passado.
Em comparação com o levantamento realizado no ano passado, as raças labrador e maltês deixaram o ranking, enquanto spitz e dachshund entraram. Veja o Top 10:
1 - Sem raça definida (SRD) - 40%2- Shih-tzu - 12%3- Yorkshire terrier - 5%4- Poodle - 4%5- Spitz alemão - 4%6 - Lhasa apso - 3%7 - Buldogue francês - 3%8 - Pinscher - 3%9 - Golden Retriever - 3%10 - Dachshund - 2%
O censo também apontou os nomes mais populares entre cães. Thor e Mel aparecem em primeiro lugar, seguidos de Luke e Luna, e Bob e Nina.
Para completar o Top 10, na sequência estão: Theo e Amora; Fred e Meg; Apolo e Lola; Billy e Maya; Zeus e Belinha; Chico e Bela; Max e Pandora.

FELINOS

A DogHero também realiza o levantamento com gatos desde 2019. Nesse caso, a preferência por SRD é quase unânime, com 98%. Em segundo e terceiro lugar estão azul russo e gato de bengala, com 0,4% e 0,3%.
Em seguida, estão: siamês (0,2%); snowshoe (0,2%); himalaio (0,1%); pelo curto inglês (0,1%); abissínio (0,1%); siberiano (0,1%) korat (0,08%).
Já em relação aos nomes, Simba e Luna são os campeões, seguidos de Tom e Nina, e Chico e Mia.

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