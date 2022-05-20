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Climão!

Padre recusa dar benção aos noivos após entrada de cachorros em cerimônia

Casamento foi realizado sábado (14), em Nova Olinda, Ceará. Atitude do sacerdote causou surpresa em presentes na igreja
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 20 de Maio de 2022 às 17:39

Padre critica presença de cães como pajem em cerimônia de casamento em Nova Olinda, no Ceará
Padre critica presença de cães como pajens em cerimônia de casamento em Nova Olinda, Ceará Crédito: Arquivo Pessoal
Tudo estava acontecendo como manda a tradição de um "casório". Até que, de acordo com o portal "G1", os vira-latas Scooby e Pipoca entraram como pajens do casal Antônio Eliwelton Rodrigues da Silva e Brenda Jamille. Para surpresa dos presentes na cerimônia, o padre César Retrão não gostou da ideia de ver os bichinhos na igreja e se negou a dar a benção final aos noivos. O climão aconteceu no último sábado (14), na Paróquia São Sebastião, em Nova Olinda, no Ceará.
Divulgados pelo "G1", alguns vídeos da cerimônia mostram os noivos no altar e o padre responsável pela celebração criticando a ideia: "Isso é o cúmulo!", brada, em uma das imagens.
Antônio Eliwelton contou ao portal que a atitude do pároco deixou noivos e convidados perplexos. De acordo com o rapaz, o fato de os cães entrarem na igreja foi combinado um dia antes da cerimônia. O casal pagou cerca de R$ 310 como taxa de matrimônio.
A Diocese de Crato, responsável pela igreja de Nova Olinda, afirmou ao "G1" que o caso será analisado entre o Colégio dos Consultores junto do bispo diocesano. De acordo com a órgão, a data para a análise ainda não foi marcada e, somente após a reunião, o assunto poderá ser abordado junto à imprensa. 
"Para evitar qualquer imprevisto, perguntamos para o secretário paroquial se tinha algum problema. Ele afirmou que não tinha nenhum, pois o padre não iria achar inconveniente. Ficou um clima ruim demais. Na hora que os cães entraram, ele disse que era inaceitável, um cúmulo, dois cachorros entrarem com alianças e estarem ali naquele ambiente", afirmou o noivo Antônio, ao portal "G1".
Eliwelton relatou que o padre mudou de humor drasticamente, solicitando que noivos e padrinhos assinassem os papéis, deixando a igreja rapidamente. O famoso ritual onde o pároco diz ''vos declaro marido e mulher'', conhecido como a benção final, e o tradicional beijo não foi realizado.

ATENÇÃO COM OS ANIMAIS

Scooby durante cerimônia no último sábado (14), na Paróquia São Sebastião, em Nova Olinda
Scooby durante cerimônia no último sábado (14), na Paróquia São Sebastião, em Nova Olinda/CE Crédito: Antônio Eliwelton Rodrigues/Arquivo Pessoal
Além do casal trabalhar como balconista, Antônio e Brenda mantêm, há quase quatro anos, o Instituto Lilica. O espaço cuida de 170 animais, sendo 130 cachorros e 30 gatos. Os pets pajens Scooby e Pipoca, que entraram com as alianças, também receberam cuidados da organização. Ainda em entrevista ao "G1", Antônio Eliwelton contou que Scooby foi atropelado e ferido gravemente em uma das patas. O tratamento na instituição durou três meses.

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Já a cadela Pipoca foi abandonada por seus antigos tutores. Ela foi encontrada em um terreno baldio e, por ter uma doença grave, acabou ficando cega. Os noivos foram responsáveis pelo resgate e cuidados da "mascotinha". 
"Ela foi abandonada e estava cega. Demos todo um tratamento especial e medicação. Por isso, ela é mais carinhosa. Quando escuta a voz da gente, já corre e pula. São animais e têm sentimentos. Acho que merecem respeito", afirmou o noivo.

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