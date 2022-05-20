Padre recusa dar benção aos noivos após entrada de cachorros em cerimônia

Padre critica presença de cães como pajens em cerimônia de casamento em Nova Olinda, Ceará Crédito: Arquivo Pessoal

Tudo estava acontecendo como manda a tradição de um "casório". Até que, de acordo com o portal "G1", os vira-latas Scooby e Pipoca entraram como pajens do casal Antônio Eliwelton Rodrigues da Silva e Brenda Jamille. Para surpresa dos presentes na cerimônia, o padre César Retrão não gostou da ideia de ver os bichinhos na igreja e se negou a dar a benção final aos noivos. O climão aconteceu no último sábado (14), na Paróquia São Sebastião, em Nova Olinda, no Ceará.

Divulgados pelo "G1", alguns vídeos da cerimônia mostram os noivos no altar e o padre responsável pela celebração criticando a ideia: "Isso é o cúmulo!", brada, em uma das imagens.

Antônio Eliwelton contou ao portal que a atitude do pároco deixou noivos e convidados perplexos. De acordo com o rapaz, o fato de os cães entrarem na igreja foi combinado um dia antes da cerimônia. O casal pagou cerca de R$ 310 como taxa de matrimônio.

A Diocese de Crato, responsável pela igreja de Nova Olinda, afirmou ao "G1" que o caso será analisado entre o Colégio dos Consultores junto do bispo diocesano. De acordo com a órgão, a data para a análise ainda não foi marcada e, somente após a reunião, o assunto poderá ser abordado junto à imprensa.

"Para evitar qualquer imprevisto, perguntamos para o secretário paroquial se tinha algum problema. Ele afirmou que não tinha nenhum, pois o padre não iria achar inconveniente. Ficou um clima ruim demais. Na hora que os cães entraram, ele disse que era inaceitável, um cúmulo, dois cachorros entrarem com alianças e estarem ali naquele ambiente", afirmou o noivo Antônio, ao portal "G1".

Eliwelton relatou que o padre mudou de humor drasticamente, solicitando que noivos e padrinhos assinassem os papéis, deixando a igreja rapidamente. O famoso ritual onde o pároco diz ''vos declaro marido e mulher'', conhecido como a benção final, e o tradicional beijo não foi realizado.

ATENÇÃO COM OS ANIMAIS

Scooby durante cerimônia no último sábado (14), na Paróquia São Sebastião, em Nova Olinda/CE Crédito: Antônio Eliwelton Rodrigues/Arquivo Pessoal

Além do casal trabalhar como balconista, Antônio e Brenda mantêm, há quase quatro anos, o Instituto Lilica. O espaço cuida de 170 animais, sendo 130 cachorros e 30 gatos. Os pets pajens Scooby e Pipoca, que entraram com as alianças, também receberam cuidados da organização. Ainda em entrevista ao "G1", Antônio Eliwelton contou que Scooby foi atropelado e ferido gravemente em uma das patas. O tratamento na instituição durou três meses.

Já a cadela Pipoca foi abandonada por seus antigos tutores. Ela foi encontrada em um terreno baldio e, por ter uma doença grave, acabou ficando cega. Os noivos foram responsáveis pelo resgate e cuidados da "mascotinha".