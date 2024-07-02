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Saúde do pet

Saiba como manter a saúde gastrointestinal do seu cão e gato

Uma alimentação de qualidade contribui para a saúde gastrointestinal do animal, além da ingestão de água limpa e fresca; entenda

Públicado em 

02 jul 2024 às 13:30
Rachel Martins

Colunista

Rachel Martins

Saiba como manter a saúde gastrointestinal do seu cão e gato
É preciso muita atenção com os sinais que o seu animal de estimação pode dar Crédito: Shutterstock
De repente seu cão ou gato começa a apresentar falta de apetite, vômitos, diarreia, perda de peso e algumas mudanças de hábitos. Sinais clínicos que indicam distúrbios e doenças no sistema digestório, que podem variar de breves indisposições a infecções e inflamações graves. E nessa hora, toda a atenção é importante.
A médica-veterinária e consultora da rede de farmácia de manipulação veterinária DrogaVET, Farah de Andrade, explica que a prevenção é essencial para evitar doenças gastrointestinais ou piora nos quadros clínicos.
“A ingestão de alimentos não recomendados, plantas, objetos ou comida em excesso podem causar mal-estar, irritações e até obstruções. Ao perceber alguns desses sinais clínicos, deve-se procurar atendimento especializado. Toda informação sobre a possibilidade que levou o animal a esse quadro facilita o diagnóstico”.
Uma alimentação de qualidade contribui para a saúde gastrointestinal do animal, ressalta a médica-veterinária. Outro fator importante é a ingestão de água limpa e fresca, o ideal é oferecer água filtrada e não deixar o animal beber água de poças e lagos. Além disso, a limpeza do ambiente, jardim, tapetes higiênicos e caixa de areia evitam a proliferação de verminoses e a coprofagia (ingestão das próprias fezes ou dos excrementos de outros animais).
Evitar que o gato tenha acesso à rua e higienizar os cães no retorno dos passeios também ajuda a evitar o contato e a ingestão de sujeiras, vermes e microrganismos
Algumas formas farmacêuticas reduzem o desconforto que algumas drogas podem causar no estômago dos animais, como o filme oral, uma lâmina hidrossolúvel
Alguns remédios reduzem o desconforto que algumas drogas podem causar no estômago dos animais Crédito: Priscilla Fiedler/Divulgação
Farah de Andrade alerta, ainda, que além de desconforto e alergias, pulgas também transmitem vermes, portanto, o controle de ectoparasitas colabora para evitar o desenvolvimento de verminoses.
O diagnóstico precoce evita agravamentos, mas a adesão ao recurso terapêutico indicado é outro fator crucial no sucesso do tratamento. “Medicamentos veterinários manipulados, flavorizados e em formas farmacêuticas diferenciadas facilitam a administração de remédios, especialmente em animais que estão com desconforto e nauseados”.

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Confira as principais doenças gastrointestinais em cães e gatos:

• As verminoses são causadas por vermes e protozoários que se alojam no organismo do pet, principalmente no intestino, mas também podem se abrigar no fígado, nos pulmões e no cérebro, tornando-se letais. São transmitidas por meio de água, fezes e alimentos contaminados; contato com a pele do pet; picadas de insetos; transmitidas da mãe ao filhote durante a gestação e o aleitamento; e pela ingestão de pulgas contaminadas ou de animais como lagartixas, pássaros e roedores.
• A gastroenterite é uma inflamação de todo o sistema digestório e tem causas diversas. Já a gastrite (inflamação da mucosa do estômago), geralmente é causada por infecções bacterianas ou por parasitas; doenças renais, hepáticas, virais ou hormonais; alergias ou intolerância alimentar; estresse; ingestão de produtos tóxicos ou objetos e, até mesmo, tratamentos medicamentosos. Distúrbios do fígado, ducto biliar ou pâncreas podem provocar colestase (redução ou a interrupção da bile - líquido digestivo produzido pelo fígado).
• A pancreatite é uma inflamação grave no pâncreas, órgão que produz as substâncias responsáveis pela digestão e pode ser aguda, com desenvolvimento rápido. Pode causar necrose tecidual e levar a óbito, se não tratada a tempo, ou virar crônica, uma inflamação contínua e progressiva, que causa danos permanentes e perda de função do órgão.
Saiba como manter a saúde gastrointestinal do seu cão e gato
Idas ao veterinário são fundamentais para avaliar a saúde do pet Crédito: Edjane Mazda/Divulgação
• A doença inflamatória intestinal é uma inflamação nas mucosas do intestino e do estômago com causa desconhecida. Estudos sugerem que seja consequência de uma alteração na resposta inflamatória e imune do animal, que interfere na absorção de nutrientes e na motilidade intestinal.
• A disbiose intestinal é uma condição na qual ocorre um desequilíbrio da microbiota do pet e uma hiper população de microrganismos ruins, que pode predispor a translocação bacteriana para outros órgãos do animal, gerando infecções. 
• A colite canina é uma inflamação no cólon, parte principal do intestino grosso.

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Rachel Martins

Uma jornalista que ama os animais, assim é Rachel Martins. Não é a toa que ela adotou duas gatinhas, a Frida e a Chloé, que são as verdadeiras donas da casa. Escreve semanalmente sobre os benefícios que uma relação como essa é capaz de proporcionar

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