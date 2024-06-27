A importância da doação de sangue para pets: o caso da cachorrinha Kiara

Os pets também doam sangue e salvam vidas Crédito: Shutterstock

Em fevereiro deste ano, durante o carnaval, a cachorrinha Kiara, da raça poodle toy, adotada pela designer Priscila Guarnier da Costa, começou a passar mal e foi levada para uma clínica veterinária e a suspeita foi da doença do carrapato.

“Como ela tinha feito exame fazia uns 12 dias e estava tudo bem, não acharam necessário pedir outro. Mas ao voltar para casa, a situação ficou pior e para completar era feriado. Quando consegui falar com o médico-veterinário, corremos para a clínica veterinária e repetimos o ultrassom e foi constatado uma pancreatite com abscesso, um quadro agudo e grave. Kiara acabou internada e nos comunicaram que ela precisava urgente de uma transfusão sanguínea.”

Priscila Costa explica que neste caso existem duas opções: solicitar ao banco de sangue ou arrumar um cachorro doador.

“Optei pelo banco de sangue, mas não deu certo, eles não tinham o que precisávamos no momento. Enfim, saí desenfreada em busca de um cachorro doador. Uma amiga ofereceu o dela e o levou até a clínica veterinária, mas o tipo sanguíneo não era compatível com o da Kiara. Foi desesperador.”

Enquanto isso, lembra a designer, o próprio laboratório foi fazendo coletas em animais que doavam sangue com frequência e surgiu um que atendia a todas as exigências necessárias e seguras para realizar a transfusão na Kiara. "Graças a Deus deu tudo certo e ela está aqui ao meu lado”.

Doadores animais insuficientes

A doação de sangue entre pets ainda é um tema pouco conhecido, mas essencial para salvar vidas. A falta de esclarecimento sobre o assunto representa um desafio para os médicos-veterinários, que muitas vezes têm dificuldade em encontrar doadores suficientes para atender à demanda.

Priscila Guarnier da Costa e sua mãe com Kiara, que ficou internada e precisou de transfusão sanguínea Crédito: Acervo pessoal

Kelly Carreiro, médica-veterinária da Special Dog Company, ressalta que apesar da campanha nacional do “Junho Vermelho” ser voltada para a conscientização da importância de doar sangue para os humanos, vale também aproveitar a oportunidade e pensar na situação dos cães e gatos.

“Desde 2018, promovemos o programa ‘Doe Amor’ (@specialdogoficial), que tem como objetivo conscientizar sobre a importância da doação de sangue para pets. O programa tem parceria com mais de 50 bancos de sangue veterinários, distribuídos nos estados de São Paulo, Paraná, Bahia, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Rondônia, Goiás, Alagoas e Sergipe, beneficiando mais de 120 mil animais. O compromisso é aumentar esse número para 180 mil até 2025.

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