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Eles querem um lar

Quer adotar um pet? Serra e Vitória recebem feiras no fim de semana

Os eventos acontecem neste sábado (28) e domingo (29). Para adoção responsável, interessados devem levar cópia de identidade, CPF e comprovante de residência
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 27 de Maio de 2022 às 11:57

Feira de adoção de animais busca um encontrar um novo lar para os pets
Feira de adoção de animais busca um encontrar um novo lar para os pets Crédito: Divulgação
Muitos animais precisam encontrar um novo lar, cheio de amor e carinho para viver. Segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 30 milhões de cães e gatos vivem em situação de rua no Brasil. Mesmo com o trabalho das organizações protetoras dos animais, muito trabalho ainda precisa ser feito, já que a quantidade de animais abandonados é grande. Pensando nisso, alguns eventos para adoção responsável de pets vão acontecer na Grande Vitória neste sábado (28) e domingo (29). 

VITÓRIA

Na Capital capixaba, dois eventos serão realizados. No primeiro, cães de pequeno e médio porte, entre adultos e filhotes, estarão à espera de um novo lar para acolhê-los com muito amor. Ele acontece neste sábado (28), no Shopping Vitória,  das 10h às 18h, no 2º piso ao lado da loja Mundo Verde. 
Todos os animais são castrados, vermifugados e devidamente vacinados. Para realizar uma adoção responsável, os interessados devem apresentar cópia de identidade, CPF e comprovante de residência em nome do adotante.
Feira de adoção de animais busca um encontrar um novo lar para os pets
Feira de adoção de animais busca um encontrar um novo lar para os pets Crédito: Divulgação
O segundo evento em Vitória também acontece neste sábado (28). No Masterplace Mall, localizado na Reta da Penha, das 8h às 16h, acontece a feira "O Amor tem 4 letras e 4 patas". Nela, 40 animais resgatados de situação de abandono estarão disponíveis para adoção. Os pets estão devidamente cadastrados pelo Programa Vitória da Castração Animal.
De acordo com a organização, o objetivo da ação é encontrar um lar para os animais, com uma guarda responsável. Para adotar, é necessário ser maior de 18 anos, apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de residência em nome do adotante e, também, assinar o termo de responsabilidade pela adoção. 
Feira de adoção de animais busca um encontrar um novo lar para os pets
Feira de adoção de animais busca um encontrar um novo lar para os pets Crédito: Divulgação

SERRA

Já no domingo (29), o “Pet Fair ES Pocket” levará os bichinhos que estão à procura de um lar para o Shopping Mestre Álvaro, na Serra, às 15h. Na ocasião, os organizadores também estarão recebendo doações de rações para os pets.  Além de encontrar um novo lar para os animais, uma outra atração promete encantar as pessoas com muita fofura. O “Desfile Pet”, marcado para às 17h, garante um momento de muita diversão para toda a família.
Feira de adoção de animais busca um encontrar um novo lar para os pets
Feira de adoção de animais busca um encontrar um novo lar para os pets Crédito: Divulgação
  • Serviço

  • Adoção de Animais - Rancho Bela Vista
  • Local: Shopping Vitória (2º piso - perto do Mundo Verde)
  • Data: 28/05
  • Horário: 10h às 18h
  • Documentos necessários: cópia de identidade, CPF e comprovante de residência em nome do adotante

  • "O Amor tem 4 letras e 4 patas"
  • Local: Masterplace Mall - Av. Nossa Sra. da Penha, 2150 - Barro Vermelho, Vitória
  • Data: 28/05
  • Horário: 8h às 16h
  • Documentos necessários: apresentar documentos pessoais com foto, comprovante de residência em nome do adotante e assinar o termo de responsabilidade pela adoção dos animais. É preciso ser maior de 18 anos

  • Pet Fair ES Pocket
  • Local: Shopping Mestre Álvaro - Av. João Palácio, 300 - Eurico Salles, Serra
  • Data: 29/05
  • Horário: 15h

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