Concurso virtual de pets movimenta projeto social de animais resgatados

A voluntária Ilana Néspoli e seus animais resgatados Crédito: Foto/Arquivo Pessoal

Uma relação entre o rock'n'roll e o mundo pet. Já conhece essa história? Vem que eu te conto! Fundado há aproximadamente dois anos, o projeto social Rock’N’Love é uma instituição que visa amparar animais resgatados. O centro de ajuda conta com doações e rifas para se manter e é fruto de um sonho de sua idealizadora, Ilana Néspoli.

Ilana, 35, é publicitária de formação mas atua em prol da causa animal há 15 anos. Depois de diversos trabalhos como voluntária e de perceber o aumento do número de resgates independentes, ela conta que a ideia do projeto "veio de duas grandes paixões": o amor pelo mundo animal; e o rock.

"Foi fundado da necessidade real de ajudar esses animais. É um amor que eu tenho desde criança, assim como o amor pelo rock'', explica. "Quando eu comecei a ver esses trabalhos de ONG's e enxergar mais esses animais que precisam de tanta ajuda na rua, e que muitas vezes passam a ser invisíveis aos nossos olhos, eu comecei a resgatar os animais", completa.

E a ligação com o rock vai muito mais além, chegando a ser literal. Com muito humor, Ilana relata que "todos os animais que a gente resgata tem nome direto ou indiretamente ligado com o rock e são referidos carinhosamente de "rockstars". Para citar alguns, tem o Kurt Cobain, Courtney Love, Slash, Madonna, Metallica, Ozzy Osbourne, Black Sabbath" e por aí vai. Conheça essa galera a seguir:

Pets do projeto Rock'N'Love Pets

SUSTENTO DO PROJETO

Embora a motivação do projeto social seja honrosa, o processo de resgate de um animal não é nada simples. "Os custos para você manter um animal é bem alto, ainda mais quando é resgatado da rua", expõe Ilana. Funciona da seguinte forma: o animal é socorrido, passa pelo protocolo de vacinação, vermifugação, castração, cuidados de higiene e alimentação até que ele esteja pronto para uma adoção responsável. Isso quando o pet é saudável, caso contrário, os gastos são bem maiores.

Para se manter, a fundadora conta que "o Rock’N’Love Pets sobrevive de doações, seja financeiras ou seja de produtos (como ração, pote, coleira, produtos de limpeza, lençóis, toalhas e até materiais de construção), e a gente recebe elas integralmente". Por esse motivo, a instituição está sempre elaborando postagens de pedidos de ajuda em sua rede social e promovendo ações.

O CONCURSO

Uma de suas ações do momento é o "Concurso Halloween Animal 2022", com duas categorias, para gatos e cachorros. Ilana, que nasceu no Dia das Bruxas e é apaixonada pela data, conta que o "concurso foi criado para comemorar o aniversário do Rock’N’Love Pets, movimentar e criar uma interação com os seguidores, além de ajudar os pets". A competição está em sua segunda edição.