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Boa cãopanhia

Cães terapeutas viralizam "atendendo" pacientes com câncer em hospital no ES

Logan e Frederico Alfredo se revezam aos sábados para ajudarem a tornar melhor o dia de adultos e crianças internados no hospital Santa Rita
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 08 de Maio de 2023 às 15:54

Frederico Alfredo e Logan fazem parte do projeto
Frederico Alfredo e Logan fazem parte do projeto "Cão Terapeuta", do Hospital Santa Rita, em Vitória Crédito: Instagram/@frederico__alfredo/@logancaoterapeuta
Dois integrantes da equipe médica do hospital Santa Rita, em Vitória, têm chamado muita atenção com um atendimento cheio de "aumor" e "lambeijos". Vestidos com jaleco e crachá oficial do hospital, o spitz Logan e o chihuahua Frederico Alfredo se revezam aos sábados para ajudarem a tornar melhor o dia de pacientes, médicos e enfermeiros.
Pelas alas do hospital, os "doutores" arrancam sorrisos e ajudam a distrair quem está passando por um momento difícil. O sucesso é tanto que uma das visitas do pequeno Frederico acabou tomando conta das redes sociais, na última semana. Confira:
Os dois fazem parte do projeto "Cão Terapeuta", que se propõe a levar os pets ao hospital de 15 e 15 dias, por uma hora, para visitarem as alas pediátrica e oncológica do SUS, além de alguns leitos particulares. Criado pela assistente social Clara de Souza, tutora do Logan, o projeto nasceu da vontade de levar mais leveza ao tratamento dos pacientes.
Em conversa com 'HZ', Clara contou que percebeu como Logan era bom companheiro durante a pandemia, quando ela descobriu ter crise do pânico e o pet a ajudou a superar. Algum tempo depois, para melhorar o relacionamento com o animal, Clara resolveu contratar uma educadora canina e acabou reparando em todo o suporte emocional que o cão podia dar. 
"A mãe dessa educadora tinha câncer e o Logan passava o dia grudado nela. A gente brincava que ela era a vovó do Logan. Quando a mãe dela faleceu no hospital Santa Rita, Logan passou uma noite com essa educadora, deitado pertinho, coisa que não é comum dele fazer", contou.
Dessa experiência com a mãe da educadora canina, Clara acabou apresentando um projeto de cães terapeutas para atenderem pacientes oncológicos do hospital Santa Rita. Com o texto aprovado, Logan passou a integrar essa equipe especial e, desde 17 de setembro de 2022, visita seus pacientes a cada 15 dias.
"Pensei em dividir esse amor com outras pessoas. Para mim, é um trabalho voluntário, de solidariedade, de levar amor para o outro ser humano, que às vezes não consegue enxergar o lado bom da vida. É um trabalho para lembrar que a vida é bonita mesmo com as dificuldades", destacou.

NOVO INTEGRANTE

A demanda acabou crescendo e Logan passou a atender também a ala da pediatria e alguns pacientes particulares do hospital. Para ajudar, Frederico Alfredo foi convidado e, agora, reveza os sábados com o "aumigo".
Advogada, Jamili Saade conta que Frederico chegou na sua vida para ajudá-la a superar o medo de cachorros e que, em apenas dez meses, o pet acabou preenchendo vazios que ela nem sabia que existiam. O perfil carinhoso e a facilidade de se relacionar com pessoas e outros animais despertaram em Jamili a vontade de espalhar o amor que Frederico dá.
"É uma questão de solidariedade, para eu devolver ao universo a alegria que ele me dá", contou à "HZ".
Foi em um "cãocurso" de fantasias, em outubro de 2022, que ela acabou conhecendo Clara, Logan e o projeto Cão Terapeuta. O convite para integrar a equipe foi feito e, após a avaliação do hospital, Frederico foi efetivado em fevereiro deste ano e liberado para atender seus pacientes. 
No momento, apenas Logan e Frederico fazem parte da equipe de cães terapeutas. O objetivo de Clara é viabilizar a participação de mais cachorros e expandir o projeto para outros hospitais da Grande Vitória. Os interessados em inscrever o cão para o trabalho voluntário podem contatar a assistente social pelo perfil de Logan no Instagram: @logancaoterapeuta
"Eu já tinha lido alguma coisa a nível São Paulo e Curitiba e achava bacana. Comecei a ler alguns artigos sobre as funções que um pet pode exercer, comportamento animal, adestramento. Criei a metodologia de acordo com o hospital Santa Rita mas quero que o projeto vá para outros lugares. É algo que tem que ser aplicado de acordo com o funcionamento de cada local", finalizou.

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